Giá vàng hôm nay, ngày 17/10/2025: Thế giới tăng hàng trăm USD, vàng nhẫn vượt đỉnh 154 triệu đồng

Hôm nay, ngày 17/10/2025 giá vàng thị trường quốc tế có mức tăng đột phá, khi nhu cầu trú ẩn an toàn bùng nổ mạnh mẽ. Trong khi đó, giá vàng nhẫn trong nước bán ra 154 triệu đồng tại Công ty Bảo Tín Minh Châu.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 17/10, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 150,2 triệu đồng, bán ra 152,2 triệu đồng, tăng tổng cộng 3,1 triệu đồng sau một ngày. Một lần nữa, giá vàng miếng tăng vọt lập kỷ lục mới. Riêng Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) niêm yết giá mua bán vàng miếng SJC và ACB như nhau, cùng mua vào 150,5 triệu đồng và bán ra 152,5 triệu đồng, tăng 4 triệu đồng so với sáng hôm qua… Vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu luôn có giá giao dịch cao nhất thị trường. Ảnh: Báo Thanh Niên. Giá vàng nhẫn cũng lên mức kỷ lục từ trước đến nay. Cụ thể, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng tăng tổng cộng hơn 4 triệu đồng sau một ngày, đưa giá mua lên 149,2 triệu đồng, bán ra lên 151,4 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 150,2 triệu đồng và bán ra 152,2 triệu đồng, tăng 3,2 triệu đồng... Riêng vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu luôn có giá giao dịch cao nhất thị trường. Đầu ngày, công ty này chưa thay đổi giá và hiện mua vàng nhẫn 151 triệu đồng, bán ra 154 triệu đồng. Nếu theo đà tăng của vàng thì hôm nay có thể vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu sẽ vượt lên đến 156 - 157 triệu đồng.

Theo thông tin báo Người Lao Động, lúc 6 giờ sáng 17/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.343 USD/ounce, tăng mạnh 143 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (4.200 USD/ounce). Đây là mức giá cao nhất trong lịch sử, phản ánh sức hút mãnh liệt của kim loại quý này. Động lực chính đằng sau đợt tăng giá này là nhu cầu trú ẩn an toàn ngày càng gia tăng, kết hợp với lực mua kỹ thuật mạnh mẽ. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm tài sản an toàn trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.

Vàng thế giới tăng mạnh 143 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (4.200 USD/ounce). Ảnh: Báo Người Lao Động. Sự bất ổn từ nhiều phía đang thúc đẩy dòng tiền đổ vào vàng. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài mà chưa có dấu hiệu kết thúc, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang, bất ổn chính trị tại Pháp, cùng với những biến động mạnh trên thị trường tiền tệ đã khiến vàng trở thành "tài sản vua" trong mắt nhà đầu tư. Báo cáo mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) càng củng cố sức mạnh của vàng, khi hoạt động kinh tế Mỹ gần như đi ngang trong vài tuần qua, thị trường lao động ổn định nhưng chi tiêu tiêu dùng sụt giảm. Những tín hiệu này củng cố dự báo rằng Fed có thể sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất hai lần, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm, bắt đầu từ cuối tháng 10. Lãi suất thấp thường là yếu tố hỗ trợ tích cực cho giá vàng, Ở các thị trường khác, chỉ số đô la Mỹ giảm nhẹ tạo thêm động lực cho giá vàng tăng. Giá dầu thô cũng sụt giảm, giao dịch quanh mức 58 USD/thùng, trong khi lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đứng ở mức 4%. Những diễn biến này cho thấy tâm lý thị trường vẫn đang nghiêng về các tài sản an toàn như vàng, bất chấp sự ổn định tương đối của chứng khoán quốc tế.

