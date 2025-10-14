Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Đời sống 14/10/2025 07:30

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025, giá vàng tăng mạnh, thiết lập kỷ lục mới nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn bùng nổ, khi chính phủ Mỹ rơi vào tình trạng đóng cửa kéo dài. Từ đó kéo theo thị trường trong nước cũng biến động mạnh mẽ.

Giá vàng miếng SJC

Theo báo Lao Động, tính đến 6h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 142,1-144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 141,3-144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999

Tính đến 6h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 139,5-142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng nhẫn bán ra giao động từ 142 triệu đồng/lượng đến 144 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 141-144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 139,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách mua - bán bị đẩy lên mức quá cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý “lướt sóng”, cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Theo báo Người Lao Động, lúc 6 giờ sáng ngày 14/10 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới vọt lên 4.115 USD/ounce, tăng mạnh 65 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (4.050 USD/ounce). Giá vàng giao tháng 12 cũng tăng mạnh 95 USD, chạm ngưỡng 4.095 USD/ounce. Đây là mức cao kỷ lục mới nhờ sức mua áp đảo từ quỹ đầu tư và nhà đầu tư cá nhân.

Giá vàng hôm nay bùng nổ do nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao khi tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa đã kéo dài hơn hai tuần qua, ảnh hưởng hàng trăm nghìn nhân viên liên bang, làm tê liệt dịch vụ và tăng bất ổn thị trường.

Đêm qua, chính quyền Mỹ phát tín hiệu sẵn sàng thỏa thuận với Trung Quốc để xoa dịu căng thẳng thương mại, nhưng cảnh báo các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới của Trung Quốc – bao gồm phí cảng áp lên tàu Mỹ, điều tra chống độc quyền là rào cản lớn. Những động thái này làm phức tạp đàm phán, thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến vàng như tài sản trú ẩn.

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2025: Tăng mạnh ngày đầu tuần, vàng miếng SJC bán ra 143,6 triệu đồng/lượng 

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2025: Tăng mạnh ngày đầu tuần, vàng miếng SJC bán ra 143,6 triệu đồng/lượng 

Hôm nay, ngày 13/10/2025, giá vàng thế giới tăng mạnh khi vừa mở cửa tuần giao dịch kéo theo giá vàng trong nước nhảy vọt lên 143,6 triệu đồng/lượng khi bán ra. 

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng tăng giá vàng trong nước

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Đời sống 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

Sống khỏe 2 giờ 36 phút trước
Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Đời sống 3 giờ 1 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Thông tin mới vụ lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23

Thông tin mới vụ lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23

Sau khi Ngân 98 bị bắt, công an TP.HCM triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng

Sau khi Ngân 98 bị bắt, công an TP.HCM triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Tìm thấy người phụ nữ nằm bên đường vì kiệt sức, hoảng loạn trong rừng

Tìm thấy người phụ nữ nằm bên đường vì kiệt sức, hoảng loạn trong rừng