Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Theo báo Lao Động , tính đến 6h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 142,1-144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 141,3-144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,8 triệu đồng/lượng.

Tính đến 6h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 139,5-142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn bán ra giao động từ 142 triệu đồng/lượng đến 144 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 141-144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 139,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách mua - bán bị đẩy lên mức quá cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý “lướt sóng”, cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Theo báo Người Lao Động, lúc 6 giờ sáng ngày 14/10 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới vọt lên 4.115 USD/ounce, tăng mạnh 65 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (4.050 USD/ounce). Giá vàng giao tháng 12 cũng tăng mạnh 95 USD, chạm ngưỡng 4.095 USD/ounce. Đây là mức cao kỷ lục mới nhờ sức mua áp đảo từ quỹ đầu tư và nhà đầu tư cá nhân.

Giá vàng hôm nay bùng nổ do nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao khi tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa đã kéo dài hơn hai tuần qua, ảnh hưởng hàng trăm nghìn nhân viên liên bang, làm tê liệt dịch vụ và tăng bất ổn thị trường.

Đêm qua, chính quyền Mỹ phát tín hiệu sẵn sàng thỏa thuận với Trung Quốc để xoa dịu căng thẳng thương mại, nhưng cảnh báo các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới của Trung Quốc – bao gồm phí cảng áp lên tàu Mỹ, điều tra chống độc quyền là rào cản lớn. Những động thái này làm phức tạp đàm phán, thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến vàng như tài sản trú ẩn.