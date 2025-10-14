CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Đời sống 14/10/2025 05:30

Tại cơ quan điều tra, 'Ngân 98' thừa nhận hành vi và cho rằng đã quá tin tưởng vào đơn vị sản xuất, thiếu kiểm tra chéo, đồng thời gửi lời xin lỗi khách hàng.

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, tối 13/10, Bộ Công an đăng tải đoạn clip ghi lại lời khai của Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) tại cơ quan công an. Ngân cho biết khai không rành thủ tục pháp lý, tin tưởng đơn vị sản xuất vì họ nói có mối quan hệ, lo được giấy công bố, kiểm định chất lượng".

Ngân cho rằng không biết sản phẩm trên sai phạm pháp luật, mà tin tưởng vào "các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố" do đơn vị sản xuất đưa cho. Hàng hóa được vận chuyển từ Hà Nội vào cho công ty, còn mình thì "vì tin nên bán".

Đặc biệt, Ngân 98 gửi lời xin lỗi đến tất cả khách hàng. Đồng thời gửi lời khuyên đến các shop khác là trước khi bán thực phẩm chức năng nào thì nên kiểm tra kỹ càng. 

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) – điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP . Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) khởi tố và bắt tạm giam về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng đã tiến hành giám định tại Phân viện khoa học Hình sự - Bộ Công an, qua đó xác định các sản phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả, trong đó một số mẫu (sản phẩm viên colagen) có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein.

Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân không thành khẩn, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Tuy nhiên, các chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai của nhân viên đều khẳng định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất – kinh doanh hàng giả.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

