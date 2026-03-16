Bỏ mặc mẹ con tôi 3 năm rồi đem vàng đến đòi 'nối lại tình xưa', chồng cũ muối mặt chạy thẳng khi nhìn thấy thứ trên tay con

Tâm sự gia đình 16/03/2026 14:23

Sau 3 năm ly hôn, chồng cũ bất ngờ xuất hiện trước mặt mẹ con tôi. Nguyên nhân là vì anh ta vừa mới ly hôn vợ, vì cô ta ngoại tình. Cũng từ lúc này, chồng cũ mới gửi tiền hàng tháng cho con, còn đến đưa đón con đi chơi.

Sau ly hôn chồng, tôi cùng con dọn ra một phòng trọ ở, bắt đầu cuộc sống mới. Cũng may tôi có bố mẹ ruột yêu thương, ông bà thường sang giúp tôi chăm cháu, còn mua bỉm sữa cho con tôi.

Người chồng cũ của tôi thì vừa ly hôn vợ xong thì sang tuần đã rước nhân tình về nhà. Anh ta sau đó biến mất tăm, chưa một lần sang thăm con. Tôi chưa bao giờ oán hận chồng cũ tới mức cấm anh ta thăm con. Là anh ta sống cạn tình cạn nghĩa, chẳng quan tâm máu mủ của mình. Chỉ có bố mẹ chồng cũ thương cháu nên thường qua thăm. Lần nào qua họ cũng dúi tiền vào tay tôi, bảo là tiền của chồng cũ. Nhưng tôi biết thừa anh ta làm gì rộng rãi tới mức đưa tiền cho con mình.

Sau 3 năm ly hôn, chồng cũ bất ngờ xuất hiện trước mặt mẹ con tôi. Nguyên nhân là vì anh ta vừa mới ly hôn vợ, vì cô ta ngoại tình. Cũng từ lúc này, chồng cũ mới gửi tiền hàng tháng cho con, còn đến đưa đón con đi chơi. Nhưng vì con đã xa bố nhiều năm nên thằng bé cũng chẳng thiết tha nhớ nhung gì bố. Chỉ khi nghe tôi bảo con đi chơi với bố thì thằng bé mới chịu.

Đến một ngày, bất ngờ chồng sang nhà tôi, dúi vào tay tôi một hộp đựng 5 cây vàng. Anh ta còn nói muốn quay lại với tôi để bù đắp cho con. Chẳng ngờ, ngay lúc đó con trai của tôi chạy ra từ phòng ngủ, trên tay cầm một tấm thiệp. Con trai tôi vô tư nói với bố:

“Bố ơi, mình cùng đi đám cưới của mẹ đi”.

Chồng cũ nghe thế thì điếng người, vội mở thiệp cưới ra thì đúng là có tên của tôi trên đó. Anh ta bất ngờ lắm, không tin được vợ cũ tái giá. Tôi cười nói với chồng cũ:

“Tháng sau em lấy chồng, anh rảnh thì đến chung vui cùng chúng em”.

Mặt chồng cũ biến sắc, hồi sau thì bình tĩnh đưa ra đề nghị khiến tôi thấy buồn cười. Anh ta nói nếu tôi đã lấy chồng mới thì để con anh ta nuôi. Con tôi nghe thế thì khóc nấc: “Con không ở với bố, con chỉ ở với mẹ thôi”.

Thấy con phản ứng gay gắt như thế, chồng cũ đành đi về. Tối hôm đó tôi còn nhận được tin nhắn đầy mùi hối hận của anh ta. Anh ta nói giờ mới thấy mình đánh mất vợ con, muộn màng mất rồi. Tôi chẳng có chút mềm lòng, đây chính là mùi vị cay đắng anh ta phải chịu khi bỏ rơi vợ con.

Vừa biết chồng ung thư, vợ thản nhiên bỏ đi để mặc mẹ già chăm sóc, 3 tháng sau tôi quỵ ngã khi thấy em trong bộ dạng không ai ngờ tới

Chồng diễn viên phim Mai qua đời do đột quỵ, Trấn Thành gửi lời chia buồn

'Ăn Cùng Bà Tuyết' thu gần 230 tỷ đồng/năm trên TikTok Shop, Shopee?

Đang hào hứng chuẩn bị váy cưới, tôi sốc nặng khi chồng thông báo sẽ rước thêm một cô dâu nữa vào nhà

Tử vi đúng 5 ngày tới (21/3), 3 con giáp giàu to thắng đậm, Bồ Tát độ trì, ngập trong mưa biển tiền, tương lai xán lạn

Xôn xao tin Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ đã đăng ký kết hôn?

Cứ ngỡ chồng ghé thăm nhà mỗi ngày là để níu kéo tình cảm, tôi vỡ mộng cay đắng khi biết mục đích thật sự của anh ta

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Nam diễn viên 29 tuổi bị tố ngoại tình và che giấu việc có con riêng

Dược sĩ Bình và hành trình hơn một thập kỷ nâng tầm vóc trẻ em Việt Nam

NÓNG: Thu hồi thêm 2 loại sữa công thức vì phát hiện độc tố

Giá vàng hôm nay, ngày 16/3/2026: Lao dốc không phanh, vàng trong nước đắt hơn thế giới gần 24 triệu đồng/lượng

NÓNG: Thu hồi thêm 2 loại sữa công thức vì phát hiện độc tố

NÓNG: Thu hồi thêm 2 loại sữa công thức vì phát hiện độc tố

Ra chợ thấy loại cá này hãy mua ngay: Giàu dinh dưỡng ngang ngửa cá hồi nhưng giá cực rẻ

Vừa biết chồng ung thư, vợ thản nhiên bỏ đi để mặc mẹ già chăm sóc, 3 tháng sau tôi quỵ ngã khi thấy em trong bộ dạng không ai ngờ tới

Sát giờ ra tòa, chồng lủi thủi ôm gối xin ngủ nhờ một đêm cuối, sáng ra vợ "ngã ngửa" thấy thứ anh để lại trên bàn

Vợ vừa vượt cạn thành công đã buông lời khẳng định chắc nịt khiến tôi chấn động

Vừa bước qua cổng nhà chồng với chiếc váy cưới trắng tinh, tôi quỵ ngã khi đứa trẻ lạ mặt lao tới ôm chân gọi "Mẹ ơi

Sau đêm mặn nồng với chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi quỵ ngã khi nghe anh thầm thì lý do thực sự khiến anh tìm đến mình

Vợ vừa bỏ đi, tôi nhậu say rồi "ngủ quên trời đất", sáng ra suýt ngất khi thấy người phụ nữ nằm ngay bên cạnh