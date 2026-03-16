DAT Group: 20 năm kiến tạo hệ sinh thái công nghệ – năng lượng xanh – tự động hóa công nghiệp hàng đầu Việt Nam

Vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn DAT (DAT Group) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (14/03/2006 – 14/03/2026). Sự kiện không chỉ đánh dấu một cột mốc lịch sử của doanh nghiệp công nghệ hàng đầu mà còn khẳng định vị thế của thương hiệu Việt trong lộ trình chuyển đổi xanh và tự động hóa quốc gia.

Thành lập từ năm 2006, khởi đầu là một đơn vị chuyên doanh thiết bị tự động hóa, từ những bước đi đầu tiên, doanh nghiệp đã không ngừng nỗ lực để giải bài toán về năng suất và tối ưu hóa vận hành cho cộng đồng doanh nghiệp nội địa.

DAT Group đã trải qua hai thập kỷ với tư duy Nhân - Quả, kiên định triết lý: Gieo trồng đúng - Công bằng cao, lấy sự phụng sự và hiệu quả của khách hàng làm thước đo giá trị.

Đến nay, DAT Group đã vươn mình trở thành hệ sinh thái công nghệ - thương mại - dịch vụ hàng đầu Việt Nam. Doanh nghiệp khẳng định sức mạnh thông qua các lĩnh vực kinh doanh then chốt, tạo nên một hệ sinh thái giá trị toàn diện: Tự động hóa công nghiệp; Hệ thống điều khiển thang máy thông minh; Điện mặt trời – lưu trữ điện; và Tổng thầu EPC điện mặt trời.

Với mạng lưới chi nhánh trải dài từ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội đến Cần Thơ, DAT Group hiện sở hữu đội ngũ hơn 350 nhân sự tài năng, trong đó nhiều nhân sự là các kỹ sư trình độ cao. Sự kết hợp giữa trí tuệ Việt và hệ thống đối tác quốc tế uy tín như INVT, ROKAE, LAEG, Canadian Solar, TCL Solar, LONGi, Sungrow, GoodWe, SolaX, Pylontech, Lithium Valley, Sokoyo, GEAT,… đã giúp DAT Group đưa những công nghệ tiên tiến nhất thế giới về phục vụ thị trường trong nước.

Hội tụ sức mạnh – Sẵn sàng cho kỷ nguyên xanh

Lễ kỷ niệm 20 năm với chủ đề “Hội tụ sức mạnh – Kiến tạo tương lai” không chỉ là dịp nhìn lại những con số tăng trưởng ấn tượng mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của DAT Group đối với mục tiêu Net Zero 2050 của Chính phủ.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu, DAT Group khẳng định vai trò là "hạt nhân dẫn đường". Doanh nghiệp tập trung cung cấp các giải pháp tối ưu vận hành, giúp khách hàng tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải bền vững.

Ông Tiêu Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc DAT Group phát biểu tri ân tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tập đoàn (2006 – 2026).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tiêu Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc DAT Group khẳng định: “Hành trình 20 năm của DAT Group là quá trình kiên định kiến tạo một hệ sinh thái giá trị, kết nối công nghệ tự động hóa, năng lượng tái tạo và các giải pháp tối ưu vận hành. Chúng tôi tin rằng khi công nghệ, tri thức và nguồn lực xã hội được hội tụ đúng cách, doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể bứt phá và đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia”.

Những dấu ấn vàng

Sự kiện diễn ra không gian hiện đại với quy mô hơn 1.000 khách mời là lãnh đạo các tập đoàn sản xuất, chủ đầu tư KCN, doanh nghiệp FDI và các chuyên gia đầu ngành. Không gian sự kiện được thiết kế mô phỏng hành trình phát triển từ những ngày đầu khởi nghiệp đầy khó khăn đến khi trở thành "Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025".

Đại diện DAT Group trao tặng kỷ niệm chương và quà tặng cho các đối tác tiêu biểu.

Một trong những điểm nhấn xúc động của buổi lễ là lễ vinh danh các đối tác tiêu biểu – những người đã cùng DAT Group ghi dấu ấn trên thị trường trong suốt 20 năm qua. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp ra mắt các định hướng chiến lược mới, tập trung sâu hơn vào công nghệ lưu trữ điện năng (ESS), giúp doanh nghiệp nội địa nâng cao năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế.

Tầm nhìn giai đoạn mới và khát vọng vươn tầm

Bước sang giai đoạn mới, DAT Group đặt mục tiêu tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu, không ngừng đổi mới sáng tạo và lan tỏa các giá trị phụng sự. Với tư duy dài hạn, doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên kinh tế tri thức.

Ông Tiêu Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc DAT Group khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục hội tụ công nghệ, tri thức và các nguồn lực xã hội, đồng hành cùng các đối tác và khách hàng để cùng nhau tạo ra những giá trị lớn hơn cho thị trường và cộng đồng”.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, DAT Group tiếp tục theo đuổi tầm nhìn trở thành hệ sinh thái công nghệ – năng lượng xanh – tự động hóa hàng đầu khu vực, hội tụ tri thức và công nghệ toàn cầu để đồng hành cùng doanh nghiệp Việt nâng cao năng suất, tối ưu năng lượng và phát triển bền vững trong kỷ nguyên kinh tế xanh.