Lời khai của DJ Ngân 98: Tin tưởng vào 'các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố' nên bán

Sản phẩm được giới thiệu là sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP thuộc cụm công nghiệp Đan Phượng, Hà Nội; còn Công ty TNHH TM-DV ZuBu tại TP HCM (do mẹ ruột Ngân làm giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do người khác đứng tên) chịu trách nhiệm chất lượng và phân phối.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 13/10, sau hơn 4 tháng vào cuộc xác minh các dấu hiệu sai phạm của Võ Thị Ngọc Ngân (tức DJ Ngân 98) và những người liên quan đến việc bán sản phẩm giảm cân giả, Công an TP HCM đã bắt nữ DJ nổi tiếng này. Cô bị xác định bán thuốc giảm cân là hàng giả, "viên Collagen" có chất cấm ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe người tiêu dùng.

"Bản công bố đó nhà máy gửi thẳng cho mẹ em. Em nhờ mẹ ký, rồi mẹ gửi lại cho họ", Ngân khai.

Khi làm việc với cơ quan điều tra, Ngân bị cho là "không thành khẩn, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm". Cô nói không biết sản phẩm trên sai phạm pháp luật, mà tin tưởng vào "các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố" do đơn vị sản xuất đưa cho. Hàng hóa được vận chuyển từ Hà Nội vào cho công ty, còn mình thì "vì tin nên bán".

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop. Mọi hoạt động, tài chính và kinh doanh đều do cô trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi. Các chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai của nhân viên đều khẳng định "Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh hàng giả". Hành vi này là Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98) tại cơ quan điều tra - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, quá trình điều tra của cơ quan chức năng cho thấy sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu Shop tại TPHCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của công ty. Mỗi bộ sản phẩm có giá bán từ 870.000 đến 1.100.000 đồng, với quảng cáo giảm cân từ 4-15 kg.

Cơ quan điều tra xác định doanh thu từ hoạt động kinh doanh này trong giai đoạn 2023 - 2024 lên tới hàng trăm tỷ đồng. Tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản của người thân, nhân viên rồi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân 98. Cách thức này được cho là nhằm che giấu và luân chuyển dòng tiền.

Theo kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an, các sản phẩm do Ngân sản xuất và kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, được xác định là hàng giả. Một số mẫu sản phẩm chứa các hoạt chất sibutramin và phenolphthalein, là các chất cấm sử dụng trong thực phẩm do có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Cơ quan điều tra nêu Ngân 98 không thành khẩn trong quá trình làm việc, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho biết các chứng cứ thu thập từ dòng tiền, hợp đồng sản xuất, dữ liệu giao hàng và lời khai nhân viên đều thể hiện vai trò điều hành trực tiếp của Ngân trong toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Ngân 98 bỏ túi hàng trăm tỷ đồng từ hàng giả - Ảnh: Báo Tiền Phong

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng khi mua thực phẩm chức năng, chỉ lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và được công bố hợp pháp, tránh rủi ro về sức khỏe khi sử dụng hàng hóa trôi nổi trên thị trường.