Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Đời sống 13/10/2025 17:06

Công an xã Phùng Nguyên (tỉnh Phú Thọ) vừa giải cứu thành công một nam sinh viên khỏi thủ đoạn tinh vi “bắt cóc online” của nhóm đối tượng lừa đảo.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, khoảng 17h15 ngày 1/10, lực lượng Công an xã nhận được tin báo của gia đình em D. (18 tuổi, sinh viên đại học, trú tại xã Phùng Nguyên) về việc gia đình nhận được cuộc gọi từ số lạ.

Người gọi xưng là “người giữ cháu D”, thông báo cháu đang bị khống chế, chuẩn bị đưa sang Campuchia và yêu cầu gia đình chuyển 100 triệu đồng để chuộc người.

Gia đình ngay lập tức tìm kiếm cháu D. nhưng không thấy và cũng không liên lạc được qua điện thoại. Lo sợ cháu bị bắt cóc thật, gia đình đã gom góp được 30 triệu đồng mang ra ngân hàng chuẩn bị chuyển theo yêu cầu của kẻ lạ, đồng thời đến Công an xã Phùng Nguyên trình báo.

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang - Ảnh 1
Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ VietNamNet, lực lượng Công an xã Phùng Nguyên nhận định, đây là vụ việc mang dấu hiệu lừa đảo “bắt cóc online” nên đã lập tức ngăn chặn việc chuyển tiền, trấn an gia đình và triển khai xác minh, truy tìm tung tích nạn nhân.

Sau hơn một giờ đồng hồ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã xác định cháu D. bị các đối tượng khống chế qua điện thoại, dụ dỗ tới một ngôi nhà bỏ hoang trên địa bàn xã và tự nhốt mình trong phòng, cắt đứt liên lạc với người thân. Sau đó, nhóm đối tượng yêu cầu cháu D. cung cấp số điện thoại gia đình để trực tiếp gọi điện yêu cầu gia đình cháu phải chuyển số tiền 100 triệu đồng mới cho về.

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang - Ảnh 2
Ngôi nhà bỏ hoang, nơi phát hiện cháu D. - Ảnh: VietNamNet

Qua làm việc, cháu D. cho biết, vào sáng 30/9, cháu nhận được điện thoại của một người tự xưng là người giao hàng nói có bưu kiện cần gửi. Sau đó đối tượng kết nối Zalo với kẻ giả danh công an thông báo nam sinh là nghi can vụ rửa tiền, yêu cầu chuyển hết tiền để “chứng minh trong sạch, cung cấp số điện thoại gia đình và tuyệt đối không được nói với ai.

Đến trưa ngày 1/10 nhóm đối tượng tiếp tục gọi điện cho cháu D., sau đó hướng dẫn nam sinh chuyển Zoom để duy trì kết nối liên tục, dẫn dắt cháu đến một căn nhà bỏ hoang, yêu cầu tự nhốt mình để “điều tra”.

Rất may, cơ quan công an đã phát hiện và xử lý vụ việc kịp thời.

Xúc động khi đón được con an toàn trở về, anh T. (bố cháu D.) đã viết thư cảm ơn Công an xã Phùng Nguyên, bày tỏ sự biết ơn trước tinh thần, trách nhiệm của lực lượng Công an xã trong việc bảo vệ an toàn tính mạng của Nhân dân.

Tìm thấy người phụ nữ nằm bên đường vì kiệt sức, hoảng loạn trong rừng

Tìm thấy người phụ nữ nằm bên đường vì kiệt sức, hoảng loạn trong rừng

Ngày 13/10, Đồn Biên phòng Đắk Ken (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã tìm thấy và cứu hộ thành công một phụ nữ đi lạc trong tình trạng đói lả, bất tỉnh.

