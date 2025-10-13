Năm vừa qua, chương trình đã trao tặng hơn 2,000 suất tầm soát miễn phí và 200 suất hỗ trợ tài chính cho các bệnh nhân có rủi ro mắc bệnh cao.

Tiếp nối thành công đó, năm nay, chương trình đặt mục tiêu tiếp tục tầm soát ung thư miễn phí cho 2.010 phụ nữ yếu thế trên toàn quốc nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2025.

Chương trình được khởi xướng từ năm 2023 với tên gọi: “Chạm để thanh toán, gửi ngàn yêu thương” và được đổi tên thành “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” vào năm 2024.

Trong những năm qua, chương trình đã và đang mang đến sự hỗ trợ chăm sóc sức khỏe thiết thực, khoa học và hướng đến cộng đồng phụ nữ.

Bước sang năm thứ 3, chương trình được nâng cấp với nhiều điểm mới thiết thực, ý nghĩa hơn. Cụ thể, thay vì tầm soát ung thư tuyến giáp như năm trước, NAPAS, Mastercard và Payoo đã lựa chọn tập trung vào xét nghiệm HPV - một phương pháp sàng lọc quan trọng giúp phát hiện sớm nguy cơ ung thư cổ tử cung.

Đối tượng của chương trình cũng được mở rộng tới những phụ nữ yếu thế như nhóm phụ nữ lao động ngoại tỉnh mưu sinh đường phố, bán hàng rong, giúp việc gia đình, công nhân… trong độ tuổi từ 30 – 50 đang tạm trú tại Hà Nội và TP. HCM.

Đặc biệt, những người mẹ đơn thân, nuôi con nhỏ là nhóm phụ nữ trong độ tuổi có nguy cơ mắc các bệnh ung thư kể trên nhưng lại thiếu điều kiện và sự quan tâm đầy đủ tới sức khỏe.

Thông qua hoạt động sàng lọc này, chị em phụ nữ có thể chủ động nắm bắt tình trạng sức khỏe của bản thân và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu hơn ngay khi cần thiết.

Để thực hiện chiến dịch, NAPAS, Mastercard và Payoo tiếp tục mục tiêu biến mỗi hành động chạm thẻ, mỗi bước chân nhỏ bé thành động lực để viết tiếp câu chuyện sức khỏe bền vững cho phụ nữ Việt Nam.

Theo đó, mỗi giao dịch chạm thẻ NAPAS hoặc Mastercard tại các điểm chấp nhận thanh toán liên kết với Payoo sẽ đóng góp 2.010 đồng; mỗi km hoàn thành trong giải chạy trực tuyến “Bước chạy sống khỏe” sẽ tiếp tục đóng góp thêm 2.010 đồng; riêng với giải chạy trực tiếp do Ban Tổ chức phát động tại trường, mỗi km sẽ tương ứng với 20.100 đồng.

Tất cả được sử dụng để hỗ trợ hoạt động tầm soát ung thư và xét nghiệm HPV miễn phí, mang lại cơ hội chăm sóc sức khỏe cho những phụ nữ chưa có điều kiện thăm khám.

Chiến dịch còn ra mắt chuỗi hoạt động cộng đồng trên cả nền tảng số và sự kiện trực tiếp. Trong đó, đáng chú ý là Tọa đàm trực tuyến chuyên đề “Tầm soát ung thư sớm: Hành trình chủ động vì sức khỏe”.

Chương trình quy tụ các chuyên gia y tế, chuyên gia tâm lý và người thụ hưởng nhằm lan tỏa kiến thức y khoa, giúp cộng đồng hiểu về tầm quan trọng của tầm soát ung thư sớm, khuyến khích lối sống lành mạnh và xây dựng thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” kỳ vọng tiếp tục nhận được sự hưởng ứng, đồng hành từ người dân, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, để cùng nhau tạo nên những thay đổi tích cực, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng ngàn phụ nữ yếu thế, lan tỏa tinh thần nhân ái, yêu thương đến cộng đồng.