Quảng Ninh: Dông lốc kinh hoàng khiến 9 người bị thương, hàng chục nhà cửa và trường học hư hỏng

Xã hội 30/09/2025 07:48

Trận dông lốc chiều ngày 29/9 kéo dài kéo dài gần 40 phút quét qua xã Đầm Hà (Quảng Ninh), khiến 9 người bị thương, làm tốc mái 15 căn nhà, hư hỏng nhiều trường học và công trình công cộng.

Theo thông tin báo Dân Trí, báo cáo nhanh của UBND xã Đầm Hà, khoảng 13h ngày 29/9, dông lốc kèm mưa lớn trên địa bàn kéo dài gần 40 phút đã làm 9 người bị thương. Trong đó, 5 người được sơ cứu và trở về nhà, một người tiếp tục điều trị tại trạm y tế, 3 người khác được chuyển tuyến trên.

Quảng Ninh: Dông lốc kinh hoàng khiến 9 người bị thương, hàng chục nhà cửa và trường học hư hỏng - Ảnh 1
Nhiều ngôi nhà bị tốc mái ở xã Đầm Hà. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Về tài sản, khoảng 15 căn nhà bị tốc mái. Trường THCS xã Đầm Hà hư hỏng nhà xe, phòng học, nhà hiệu bộ, cửa kính và tường rào. Trường Mầm non Đầm Hà 2 bị tốc mái một dãy lớp học, hệ thống cửa phòng học hư hại.

Quảng Ninh: Dông lốc kinh hoàng khiến 9 người bị thương, hàng chục nhà cửa và trường học hư hỏng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều cây xanh ở các thôn Trại Khe, Trại Giữa, Đầm Buôn, Thái Lập và trên các tuyến phố Bắc Sơn, Trần Phú bị gãy đổ. Một số biển quảng cáo, cột điện và công trình phụ của người dân cũng hư hỏng.

Theo thông tin báo Tiền Phong, ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền xã đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân thu dọn hiện trường, chằng chống nhà cửa, phối hợp với ngành điện lực khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện cho khu vực bị ảnh hưởng. Công tác thống kê, rà soát thiệt hại đang tiếp tục để có phương án hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân.

Quảng Ninh: Dông lốc kinh hoàng khiến 9 người bị thương, hàng chục nhà cửa và trường học hư hỏng - Ảnh 3
Nhiều cây xanh trên địa bàn bị gãy đổ. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, chủ động gia cố nhà cửa, chuẩn bị phương án ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai bất ngờ gây ra.

Nhiều địa phương thiệt hại nặng nề do mưa lớn, dông lốc: 1 người tử vong do lũ cuốn, 1 người mất tích

Nhiều địa phương thiệt hại nặng nề do mưa lớn, dông lốc: 1 người tử vong do lũ cuốn, 1 người mất tích

Mưa lớn, dông lốc từ đêm 9-10/5 đã gây thiệt hại làm 1 người mất tích (Bình Dương), nghi do nước cuốn trôi lúc 8h sáng nay, đến 18h30 chiều nay vẫn chưa tìm thấy, bà C.X.M. (Lào Cai) tử vong do sạt lở đất. 81 ngôi nhà ở Tuyên Quang, Hòa Bình, Lào Cai bị tốc mái.

