Ông V.V.P. (36 tuổi, Bình Dương) bị mất tích tại công trường dự án nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai, nghi do nước cuốn trôi. Một người dân khác ở tỉnh Quảng Trị bị thương do sét đánh.

Thống kê cho thấy, 53 hộ dân ở tỉnh Bình Dương, một số vị trí trên quốc lộ 2 thuộc tỉnh Tuyên Quang, giao thông địa bàn TP Tuyên Quang, TPHCM, Bình Dương ngập úng cục bộ.

Theo báo Tiền Phong, tại TPHCM ghi nhận tình trạng ngập sâu ở nhiều tuyến phố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, sinh hoạt của người dân.

Từ đêm qua đến hôm nay, nhiều khu vực trên cả nước đón mưa lớn kéo dài, nhiều nơi mưa trên 100mm trong thời gian từ 7-20h hôm nay như Đào San (Lai Châu) 186.5mm, Bắc Quang (Hà Giang) 141.6mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 136.4mm, Sapa (Lào Cai) 109.4mm, Cát Tiên (Lâm Đồng) 120mm, Củ Chi (Tp. Hồ Chí Minh) 230.4mm, La Ngà (Đồng Nai) 152.6mm, Hậu Nghĩa (Long An) 130mm, Khánh Bình (Bình Dương) 120.8mm.

Dự báo đêm nay, rạng sáng 11/5, vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Các khu vực khác ở miền Bắc cũng có mưa vừa, mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 120mm.

Từ đêm 10/5 đến sáng ngày 11/5, khu vực Thanh Hoá đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ xuất hiện mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 150mm. Quảng Trị đến Quảng Ngãi thời gian này cũng có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Ngoài ra, theo cơ quan này, xu thế xâm nhập mặn từ ngày 11-20/5 có xu thế giảm dần với chiều sâu ranh mặn 4‰ tại các cửa sông chính như sau: sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây 30-40km; sông Cửa Tiểu, Cửa Đại 25-35km; sông Hàm Luông 22-30km; sông Cổ Chiên 18-25km; sông Hậu 20-33km; sông Cái Lớn 20-28km. Độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức thấp hơn độ mặn cao nhất tháng 5/2024.