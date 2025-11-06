Chiều tối ngày 6/11, bão Kalmaegi đổ bộ vào miền Trung với cường độ rất mạnh, bão số 14 'lấp ló' ngoài Biển Đông

Xã hội 06/11/2025 10:04

Kho đổ bộ vào đất liền, sức gió mạnh nhất vào khoảng cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Trung tâm dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 25km/h.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cảnh báo: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Kalmaegi rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Lúc 5 giờ sáng nay vị trí tâm bão khoảng 13,2 độ vĩ bắc và 112,5 độ kinh đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 360 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150 - 166 km/giờ), giật cấp 17.

Trong 3 giờ tới, bão số 13 di chuyển chủ yếu theo hướng tây, tốc độ khoảng 30 km/giờ.

Đến 16 giờ hôm nay, tâm bão Kalmaegi cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 120 km về phía đông vẫn giữ cường độ mạnh cấp 14 giật cấp 17.

Khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 8 - 11 vùng gần tâm bão Kalmaegi đi qua mạnh cấp 12 - 14, giật cấp 17, sóng biển cao 5 - 7m, vùng gần tâm bão cao 8 - 10m; biển động dữ dội. Vùng biển từ nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 11, sóng biển cao 3 - 6 m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 - 14, giật cấp 17, sóng biển cao 7 - 9 m; biển động dữ dội.

Chiều tối ngày 6/11, bão Kalmaegi đổ bộ vào miền Trung với cường độ rất mạnh, bão số 14 'lấp ló' ngoài Biển Đông - Ảnh 1
Bão Kalmaegi đổ bộ vào miền Trung với cường độ rất mạnh. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Khu vực ven biển từ TP.Huế đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,4 - 0,8 m.

Từ chiều ngày 6/11, khu vực ven biển từ TP.Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ chiều tối ngày 6/11, trên đất liền từ nam TP.Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 - 12 (trọng tâm là phía đông các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai), giật cấp 14 – 15.

Khu vực từ nam Quảng Trị đến phía bắc TP.Đà Nẵng và phía bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.

Từ tối và đêm 6/11, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai (khu vực Tây nguyên) gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11.

Trong ngày 6 - 7.11, khu vực từ TP.Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa trên 600 mm/đợt; khu vực từ nam Quảng Trị đến TP.Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450 mm/đợt. Từ ngày 8.11, mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Theo báo VietNamNet, Đến 4h sáng mai (7/11), tâm bão trên khu vực biên giới phía Tây tỉnh Quảng Ngãi - Nam Lào với cường độ cấp 9, giật cấp 11.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.  

Đến 16h ngày 7/11, tâm bão trên khu vực phía Đông Thái Lan và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, cơn bão phía đông Philippines có tên là Fung-wong. Đây cũng là cơn bão mạnh tương đương bão Kalmaegi hiện tại sắp đổ bộ vào miền Trung. Bão có khả năng đổ bộ vào phía bắc của Philippines sau đó vào khu vực bắc Biển Đông vào tuần tới.

Bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.

