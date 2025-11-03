Thông tin mới về bão Kalmaegi: Tiếp tục di chuyển nhanh và mạnh, miền Trung mưa lớn, lũ lên nhanh

Theo thông tin báo VietNamNet , theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h sáng nay (3/11), vị trí tâm bão Kalmaegi đang ở trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (89-102km/h), giật cấp 15, tăng 2 cấp so với lúc 16h chiều qua (2/11).

Trong 24 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h. Khoảng rạng sáng 5/11 (thứ Tư), bão Kalmaegi có khả năng đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h và cường độ có khả năng mạnh thêm. Đến 7h sáng mai (4/11), vị trí tâm bão trên khu vực miền Trung Philippines với cường độ mạnh lên cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Sau khi vào Biển Đông, bão Kalmaegi giữ nguyên hướng di chuyển. Đến 7h cùng ngày, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, cường độ tăng lên cấp 13, giật cấp 15 và có khả năng mạnh thêm.

Trong 24 giờ sau đó, bão vẫn di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20km/h. Đến 7h ngày 6/11, vị trí tâm bão trên khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 430km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Sau đó, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km; cường độ ổn định, sau suy yếu dần.

Cơ quan khí tượng nhận định khoảng ngày 7/11, bão có khả năng di chuyển vào đất liền nước ta, vùng trọng tâm cần lưu ý có khả năng chịu tác động trực tiếp là từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Ảnh: Báo VietNamNet.

Theo báo Thanh Niên, cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay 3/11, khu vực từ nam Hà Tĩnh - Đà Nẵng có mưa lớn; riêng Đà Nẵng có mưa rất lớn.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 2/11 đến 3 giờ ngày 3/11 tại trạm Lâm Thủy (Quảng Trị) là 141,4 mm; trạm đỉnh Bạch Mã (Huế) là 220 mm; trạm Kỳ Phú (Đà Nẵng) là 301,2 mm…

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 4/11, từ nam Quảng Trị - Đà Nẵng có mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến 200 - 300 mm, có nơi trên 600 mm.

Khu vực Hà Tĩnh, bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 350 mm.

Khu vực phía nam Nghệ An và phía tây tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to; tổng lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, có nơi trên 200 mm.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay lũ trên sông Hương (Huế) đang lên nhanh. 6 giờ sáng nay, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long là 3,54 m, trên báo động 3 là 0,04 m; trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 4,50 m, ở mức báo động 3.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hương tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3 nguy cơ xảy ra ngập lụt diện rộng; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên các sườn dốc tại Huế.

Theo các dự báo hiện nay, khu vực Nam Trung Bộ nhiều khả năng sẽ là vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão tiến vào, với mưa lớn dự kiến xảy ra từ khoảng 6-8/11. Ở miền Trung, nơi vừa trải qua đợt mưa lớn với lượng mưa lên đến hàng nghìn mm khiến đất đã bão hòa, nếu bão mạnh tiếp tục đổ bộ thì nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất là rất cao.

Ngoài ra, mực nước trên các sông vẫn đang ở mức cao; nếu tiếp tục có mưa lớn, nước có thể dâng trở lại, dẫn đến tình trạng ngập sâu trên diện rộng tái diễn.