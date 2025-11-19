Ngu Thư Hân bán vé concert cao ngất ngưỡng để mừng sinh nhật

19/11/2025 17:09

Mới đây, Ngu Thư Hân thông báo sẽ tổ chức concert có tên chủ đề Blossom vào ngày 6/12 để chào đón sinh nhật 30 tuổi.

Ngu Thư Hân thông báo sẽ tổ chức concert có tên chủ đề Blossom vào ngày 6/12 để chào đón sinh nhật 30 tuổi. Đáng chú ý, sự kiện của Ngu Thư Hân có giá vé từ 388 - 1588 NDT (khoảng 1,4 - 5,8 triệu đồng).

Con số này được nhận xét tương đối cao, tương đương với vé của những ca sĩ hàng đầu như Trương Kiệt, Hoa Thần Vũ, Châu Kiệt Luân...

Đặc biệt, việc nữ diễn viên "ở ẩn" suốt 2 tháng vì lùm xùm sau đó bất ngờ quay lại tổ chức đêm nhạc để kiếm tiền từ người hâm mộ gây tranh cãi lớn. Nhiều người nhận xét Ngu Thư Hân không có tinh thần kính nghiệp, thiếu trách nhiệm và chỉ lợi dụng fan để thu lợi cho bản thân.

Ngu Thư Hân bán vé concert cao ngất ngưỡng để mừng sinh nhật - Ảnh 1

Cộng đồng mạng phát hiện sinh nhật của Ngu Thư Hân vào ngày 18/12, tuy nhiên, cô cố tình tổ chức sự kiện vào ngày 6/12, trùng ngày diễn ra Đêm hội iQIYI. Nhiều người tỏ ra khó hiểu khi nữ diễn viên vắng mặt vào một sự kiện quan trọng của nền tảng dù mới nhận danh hiệu Người đại diện toàn cầu vào đầu tháng 11.

Ngoài ra, việc tổ chức đêm nhạc trùng ngày với một sự kiện lớn gặp phải nhiều bất lợi khi bị tranh giành chú ý của truyền thông.

Động thái của Ngu Thư Hân được so sánh với Triệu Lộ Tư khi trước đó, mỹ nhân họ Triệu cũng tổ chức buổi concert mừng sinh nhật vào ngày 3/11.

Ngu Thư Hân bán vé concert cao ngất ngưỡng để mừng sinh nhật - Ảnh 2

Tuy nhiên, Triệu Lộ Tư miễn phí hoàn toàn tiền vé, thậm chí hỗ trợ chi phí đi lại và tặng phiếu giảm giá nhà hàng, khách sạn... cho fan đến khu vực tổ chức hòa nhạc. Dù trải qua nhiều khó khăn trong sự nghiệp năm vừa rồi, cô vẫn hào phóng, không ngại chi tiền để thể hiện lòng biết ơn với người hâm mộ của mình.

Nữ diễn viên được khen ngợi vì ngoại hình xinh đẹp, khả năng trình diễn và ca hát tốt dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp. Cũng trong sự kiện này, cô ngầm thông báo đã rời công ty quản lý cũ, chính thức có khởi đầu mới ở Hujing Digital Media and Entertainment Group (Hổ Kình) - công ty phụ trách mảng truyền thông, giải trí của Tập đoàn Alibaba.

Năm 2024, Ngu Thư Hân có sự nghiệp vượt trội hơn hẳn Triệu Lộ Tư nhờ thành công của "Vĩnh dạ tinh hà". Sau 1 năm, nữ diễn viên đứng trước khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp.

Ngược lại, Triệu Lộ Tư bất ngờ nhận được nhiều sự yêu thích vì sự bền bỉ, nỗ lực quay lại đóng phim bất chấp tình hình sức khỏe và công ty cũ chèn ép.

Sau thời gian dài “ở ẩn” vì loạt ồn ào đời tư, Ngu Thư Hân bất ngờ xuất hiện tại thảm đỏ Hội nghị Giải trí Quốc tế iQIYI tổ chức ở Thái Lan.

