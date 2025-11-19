Nhan sắc Lâm Tâm Như gây chú ý vì điều đặc biệt này

Sao quốc tế 19/11/2025 08:30

Không phải là sự nghiệp hay cuộc sống hôn nhân, điều mà khiến khán giả quan tâm nhất ở Lâm Tâm Như chính là nhan sắc.

Nhan sắc của Lâm Tâm Như luôn là chủ đề thu hút truyền thông, khán giả. Dù ở khoảnh khắc đời thường hay những hình ảnh ở phim trường, khi tham gia sự kiện... hình ảnh của nữ diễn viên luôn nằm trong top đầu tìm kiếm.

Đoạn video ghi lại cận cảnh làn da của Lâm Tâm Như gần đây đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Khán giả bày tỏ sự ngạc nhiên trước làn da mịn màng và đầy sức sống của cô.

Nhan sắc Lâm Tâm Như gây chú ý vì điều đặc biệt này - Ảnh 1

Nhiều ý kiến cho rằng, diện mạo của Lâm Tâm Như trong video này còn trẻ trung và tươi tắn hơn so với sự kiện cô tham gia vào tháng trước. Từ thần thái tới làn da cho thấy sự thăng hoa về nhan sắc của bà xã Hoắc Kiến Hoa dù đã ở tuổi ngũ tuần.

Để có gương mặt xinh đẹp, ngoài cách trang điểm tự nhiên thì Lâm Tâm Như phải có làn da nền khỏe, mịn màng và ít khuyết điểm. Ngay cả khi trả lời phỏng vấn, những điểm dễ thấy dấu hiệu của tuổi tác như rãnh cười vẫn khá căng khỏe, giúp gương mặt của Lâm Tâm Như giữ được vẻ rạng rỡ tự nhiên.

Nhan sắc Lâm Tâm Như gây chú ý vì điều đặc biệt này - Ảnh 2

Lâm Tâm Như sinh năm 1976. Cô hoạt động trong giới giải trí gần 30 năm. Lâm Tâm Như được khán giả biết đến qua bộ phim "Hoàn Châu cách cách" khi cô mới 20 tuổi.

Sau đó, Lâm Tâm Như góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách như: Ma cung mị ảnh, Kinh thành nhà số 81, Hiến thân của kẻ tình nghi X, Đại hỷ lâm môn, Tân dòng sông ly biệt...

Nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lâm Tâm Như sở hữu khối tài sản lớn và được gọi là triệu phú.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa nhận 'mưa lời khen' vì cách dạy con

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa nhận 'mưa lời khen' vì cách dạy con

Trong khi một số nghệ sĩ bị chỉ trích vì để con xuất hiện quá sớm thì Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa lại được nhìn nhận là vợ chồng mẫu mực trong việc nuôi dạy con giữa showbiz hào nhoáng. Những nguyên tắc giáo dục nổi bật được vợ chồng Lâm Tâm Như đưa ra nhận về những lời khen.

