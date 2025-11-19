Hà Nội: Ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt giữa trời mưa, cố gắng dập lửa nhưng bất thành

Đời sống 19/11/2025 08:51

Đang lưu thông trên phố Nguyễn Văn Luyện (phường Dương Nội, Hà Nội), xe ô tô con bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Nhiều người cố gắng giúp tài xế dập lửa nhưng bất thành.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, vụ cháy xe xảy ra vào đêm 18-11, trên đường Nguyễn Văn Luyện (thuộc địa phận phường Dương Nội, TP Hà Nội), chiếc xe hiệu Kia cháy rụi.

Hà Nội: Ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt giữa trời mưa, cố gắng dập lửa nhưng bất thành - Ảnh 1
Hiện trường ô tô bốc cháy trên đường phố ở Hà Nội. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Vào thời điểm nêu trên, ô tô cá nhân mang BKS 29A-310.xx đang di chuyển trên đường phố Nguyễn Văn Luyện thì bất ngờ bốc cháy. Tài xế kịp thoát ra khỏi xe và cố gắng dập lửa cứu tài sản. Người đi đường, người dân cùng giúp chung tay chữa cháy nhưng chiếc xe đã cháy trơ khung.

Tại thời điểm xảy ra cháy xe thời tiết ở Hà Nội có mưa và rét. Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy nêu trên đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Hà Nội: Ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt giữa trời mưa, cố gắng dập lửa nhưng bất thành - Ảnh 2
Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy nêu trên đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Ảnh: ZNews. 

Theo thông tin ZNews, cách đây 1 tháng, một xe đầu kéo cũng bị cháy khi đang lưu thông trên Vành đai 3 trên cao. Theo đó, khoảng 21h30 ngày 13/10, anh V.V.D. (SN 1988, ở Xuân Nha, Sơn La) lái xe đầu kéo biển số 29C-923.xx đi trên đường Vành đai 3 trên cao, hướng Linh Đàm - Mai Dịch (Hà Nội).

Tới gần nút giao Khuất Duy Tiến, ôtô đầu kéo bất ngờ bốc cháy dữ dội ở phần cabin. Trước khi ngọn lửa kịp bùng phát, người trong xe kịp chạy ra ngoài. Ngọn lửa sau đó lan rộng ra ôtô này, bao trùm phần đầu xe.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội nhanh chóng tiếp cận hiện trường để dập tắt ngọn lửa, không để xảy ra cháy lan. Vụ hoả hoạn được dập tắt ngay sau đó, không thương vong về người.

