Lâm Tâm Như được khen khéo léo vì hành động tinh tế này

Trang Sina đưa tin diễn viên Lâm Tâm Như tham gia trong một sự kiện vào ngày 1.10, đảm nhận vai trò đại sứ thiện nguyện cho chương trình với mong muốn dùng sức ảnh hưởng cá nhân để kêu gọi mọi người quan tâm đến hoạt động từ thiện.

Trang Sina đưa tin diễn viên Lâm Tâm Như tham gia trong một sự kiện vào ngày 1.10, ngôi sao "Hoàn Châu cách cách" chia sẻ: “Cho đi cũng chính là một sự nhận lại. Với tôi, khi giúp đỡ người khác là một cảm giác mãn nguyện”.

Tại sự kiện, Lâm Tâm Như nắm tay một cậu bé 6 tuổi, bị bại não nặng, cùng bước đi. Chỉ vài bước ngắn ngủi trên sân khấu nhưng phía sau đó là nỗ lực phục hồi kéo dài 5 năm của cậu bé, tượng trưng cho hành trình vượt qua rào cản số phận.

Lâm Tâm Như đã đồng hành cùng các em nhỏ chậm phát triển, vừa tham gia thiện nguyện vừa mong lan tỏa tinh thần nhân ái.

Tại buổi họp báo, Lâm Tâm Như cho biết: “Khi đi tham quan tôi rất xúc động, các em rất nỗ lực học tập, sinh hoạt. Tôi chỉ đơn giản là đi cùng các em, bởi để học được cách đi bộ, có em phải mất tới 5 năm.”

Cô bày tỏ: “Động lực ban đầu khi làm thiện nguyện của tôi chính là mong muốn dùng sức ảnh hưởng của mình để kêu gọi cộng đồng. Nếu một chút lời kêu gọi của tôi có thể giúp được ai đó, tôi cảm thấy rất vui.”

Nữ diễn viên cũng khuyến khích con gái tham gia các hoạt động thiện nguyện ngay từ nhỏ.

Cũng trong sự kiện, Lâm Tâm Như được hỏi về mối quan hệ với gia đình Trần Nghiên Hy, bởi trước đó Trần Nghiên Hy tiết lộ con trai cô và con gái Lâm Tâm Như - bé Tiểu Cá Heo - đã chơi với nhau từ khi mới một tháng tuổi, thậm chí còn đùa muốn cô bé làm “con dâu tương lai”.

Lâm Tâm Như đã phản hồi khéo léo: “Điều này không phải do tôi quyết định, tôi chỉ thấy các con thật đáng yêu. Có một người bạn cùng lớn lên từ thuở nhỏ là điều hiếm có”. Câu trả lời của bà xã Hoắc Kiến Hoa nhận về những lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Lâm Tâm Như sinh năm 1976, được biết tới qua nhiều bộ phim như “Hoàn Châu cách cách”, “Tân dòng sông ly biệt”, “Hoa đăng sơ thượng”… Cô kết hôn cùng Hoắc Kiến Hoa, có con gái chào đời năm 2017.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-tam-nhu-uoc-khen-kheo-leo-vi-hanh-ong-tinh-te-nay-743374.html