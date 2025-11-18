Kinh hoàng khoảnh khắc xe buýt lăn xuống vực khiến 14 người tử vong thương tâm

Một chiếc xe buýt liên tỉnh thuộc hợp tác xã Ambateñita đã gặp tai nạn nghiêm trọng tại Simiátug, bang Guaranda, tỉnh Bolívar, Colombia vào chiều ngày 16/11. Hình ảnh cho thấy chiếc xe buýt quay nhiều vòng trong khi hành khách, bao gồm trẻ em và người già, bị văng ra ngoài và nằm lại trên sườn núi.

Video 46 phút trước 46 phút trước Ái Vân | Theo Phụ nữ sức khỏe

