Cận cảnh hình ảnh đầu tiên của hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục được dẫn giải tới tòa

Đời sống 19/11/2025 08:27

Thùy Tiên và đồng phạm bị cáo buộc lừa dối khách hàng khi bán kẹo Kera, với mức phạt tiền 100-500 triệu đồng, hoặc phạt tù 1-5 năm.

 

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 19/11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life.

Trong vụ án, các bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (tức "Hằng Du Mục", Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (tức "Quang Linh Vlogs", thành viên HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) bị đưa ra xét xử về tội lừa dối khách hàng.

Cận cảnh hình ảnh đầu tiên của hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục được dẫn giải tới tòa - Ảnh 1
Xe đưa các bị cáo đến tòa. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

An ninh phiên toà thắt chặt, chỉ có nhà báo, phóng viên được cấp thẻ mới được vào bên trong toà án. Sau khi vào trong, sẽ đi qua cổng an ninh, kiểm tra giấy tờ trước khi vào khu vực xét xử.

Phóng viên được bố trí khu vực tác nghiệp, theo dõi qua màn hình.

Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Tuấn Anh.

Đại diện VKSND TP.HCM tham gia phiên tòa theo sự phân công của VKSND Tối cao, gồm các kiểm sát viên: ông Vũ Mạnh Long, ông Trần Xuân Yêm, ông Nguyễn Duy Thi và bà Nguyễn Thị Lan.

Cận cảnh hình ảnh đầu tiên của hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục được dẫn giải tới tòa - Ảnh 2
Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Có 10 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục mỗi bị cáo có hai luật sư bào chữa.

Tòa án còn triệu tập 26 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có đại diện Công ty Chị Em Rọt (bị cáo Lê Tuấn Linh đại diện theo pháp luật); Công ty Cổ phần Asia, ông Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh Vlogs), bà Phạm Thị Nhật Lệ (chị gái của Quang Linh Vlogs).

Cận cảnh hình ảnh đầu tiên của hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục được dẫn giải tới tòa - Ảnh 3
Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng - Hằng Du Mục. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo báo Thanh Niên, cáo trạng xác định, khoảng tháng 7.2024, sau khi quen biết nhau qua mạng xã hội, nhóm Tuấn Linh, Hằng du mục và Quang Linh Vlog bàn bạc về việc thành lập công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá và bán hàng trực tuyến; đồng thời kêu gọi thêm sự tham gia của Lê Thành Công và hoa hậu Thùy Tiên. Theo thỏa thuận ban đầu, Thùy Tiên được hưởng 25% lợi nhuận, sau đó nâng lên 30%.

Công ty Chị Em Rọt hợp tác với Công ty cổ phần Asia Life, do Nguyễn Phong làm Chủ tịch HĐQT, để sản xuất kẹo Kera.

Thành phần theo công bố của kẹo Kera: sản phẩm này chứa 22 nguyên liệu, trong đó có 10 loại bột rau củ quả, chiếm tới 28,13%, kết quả thử nghiệm xác định hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera chỉ chiếm 0,935%.

Cận cảnh hình ảnh đầu tiên của hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục được dẫn giải tới tòa - Ảnh 4
Bị cáo Phạm Quang Linh - Quang Linh Vlog. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Đồng thời, thực tế cho thấy Công ty Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGap, thậm chí không rõ sản phẩm thực sự được làm từ nguyên liệu gì. Công ty Chị Em Rọt thì không tiến hành giám sát sản xuất.

Bất chấp những thông tin trên, nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt vẫn thống nhất dựng kịch bản quảng cáo sai sự thật. Nhóm bị can tung ra hàng loạt video, livestream trên TikTok, Facebook, dàn dựng cảnh "vùng nguyên liệu xanh mướt" tại Đà Lạt và Đắk Lắk, quảng cáo mỗi viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc, chỉ cần ăn 2 - 3 viên mỗi ngày là đủ chất xơ cho cơ thể…

Từ tháng 12.2024 đến tháng 1.2025, Công ty Chị Em Rọt đã bán hơn 129.000 hộp kẹo Kera cho 56.000 khách hàng, thu lợi hơn 12,4 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, các bị cáo Hằng du mục, Quang Linh Vlog và hoa hậu Thùy Tiên là những người trực tiếp xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối, không đúng sự thật về vùng nguyên liệu, tính năng, công dụng sản phẩm kẹo Kera.

Trong đó, Hằng du mục thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 5 lần; Quang Linh Vlog thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 6 lần; hoa hậu Thùy Tiên tham gia phát sóng trực tiếp 3 lần.

