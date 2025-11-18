Phim mới của Hoắc Kiến Hoa nhận được lời khen dù chưa bứt phá

Mới đây, tác phẩm “Vì sao anh ấy vẫn độc thân” do Hoắc Kiến Hoa và Chu Châu đóng chính đã lên sóng trên nền tảng Tencent Video. Phim có 16 tập, thuộc thể loại hiện đại, đô thị với nội dung hài nhẹ nhàng.

Mới đây, tác phẩm “Vì sao anh ấy vẫn độc thân” do Hoắc Kiến Hoa và Chu Châu đóng chính đã lên sóng trên nền tảng Tencent Video. Phim có 16 tập, thuộc thể loại hiện đại, đô thị với nội dung hài nhẹ nhàng.

Tác phẩm được làm lại từ phim Nhật Bản "Người đàn ông không thể kết hôn", khi bản gốc từng đạt 9.0 điểm trên nền tảng Douban (Trung Quốc).

“Vì sao anh ấy vẫn độc thân” có sự tham gia của bộ đôi biên kịch Bộ Hiểu Phong, Quế Đông Minh và đạo diễn Khích Quốc Vỹ. Hai nhân vật chính là Hoắc Kiến Hoa và Chu Châu, bên cạnh các diễn viên phụ như Phí Khải Minh, Lý Khải Hinh, Phạm Tĩnh Y, Trương Dao, Lưu Giai, Đổng Tư Di, Lý Dịch Tường…

Trong phim, Hoắc Kiến Hoa vào vai nhà thiết kế “độc miệng” Du Du, còn Chu Châu hóa thân thành nữ bác sĩ xinh đẹp Cố Diệp Gia. Phim cũng đánh dấu màn tái hợp của cả hai sau “Câu chuyện Hoa Hồng”.

Nhờ nội dung thú vị, những tập đầu của phim nhận được phản hồi tích cực. Hoắc Kiến Hoa được đánh giá hợp vai, khiến người xem nhớ về Phó Gia Minh (Câu chuyện Hoa Hồng) và Bạc Cận Ngôn (Hãy nhắm mắt khi anh đến). Trong khi đó, Chu Châu mang đến hình tượng cô gái thanh lịch, kiên định.

Theo đánh giá của khán giả, “phản ứng hóa học” và độ phù hợp của cặp đôi khá tốt. Hai nhân vật do Hoắc Kiến Hoa và Chu Châu đóng có sức hút với người xem. Song, vì nội dung khá nhẹ nhàng nên phim khó bứt phá mạnh mẽ trên đường đua số liệu.

Sau 2 ngày lên sóng, các dữ liệu tổng hợp của phim chưa mang đến sự đột phá. Chỉ số phim chiếu mạng của "Vì sao anh ấy vẫn độc thân" xếp thứ 3, sau “Sơn hà chẩm” và “Đường triều quỷ sự lục 3: Trường An”. Trên nền tảng Douyin, phim mới của Hoắc Kiến Hoa cũng đứng vị trí thứ 3.

Tính đến hết ngày 17.11, “Vì sao anh ấy vẫn độc thân” đã phá 22.231 điểm nhiệt trên nền tảng Tencent Video. Theo dự đoán, lượt xem ngày của phim không tăng trưởng mạnh nhưng vẫn đủ khả năng lọt vào top 10.

