Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa nhận 'mưa lời khen' vì cách dạy con

Thay vì né tránh, cô nhẹ nhàng giải thích: “Mẹ và bố đều đang làm việc, chỉ là công việc khác nhau thôi. Bố ở nhà chăm sóc và chơi với con, còn mẹ ở ngoài chăm sóc những khán giả cần mẹ".

Trong một buổi phỏng vấn gần đây, Lâm Tâm Như kể lại câu hỏi khiến cô bất ngờ từ con gái: “Mẹ ơi, sao mẹ đi làm còn bố lại ở nhà với con?”.

Câu trả lời giản dị nhưng sâu sắc ấy khiến khán giả cảm nhận Lâm Tâm Như không chỉ dạy con về sự công bằng mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với người bạn đời.

Vợ chồng nữ diễn viên thống nhất không tranh cãi trong tầm mắt của con. Tại một sự kiện từ thiện, nữ diễn viên tiết lộ rằng trong gia đình, cô và chồng đôi khi có những bất đồng trong cách dạy con. Tuy nhiên, cả hai luôn thống nhất không tranh cãi trước mặt con, mà sẽ chọn trao đổi riêng để giữ cho con gái môi trường sống yên bình, tôn trọng lẫn nhau. Dù bận rộn, cả hai luôn dành thời gian cho con. Hoắc Kiến Hoa đặc biệt gần gũi với con gái, thường nhập vai thành nhiều nhân vật để chơi cùng bé, giúp con cảm nhận được tình yêu thương từ cha.

Trong khi đó, Lâm Tâm Như lựa chọn phương pháp dạy con dân chủ: cho phép con tự chọn điều mình thích và chịu trách nhiệm cho lựa chọn đó. Tuy vậy, khi ở nhà, cô vẫn giữ sự nghiêm khắc cần thiết để con có khuôn khổ.

Ngay từ khi con còn nhỏ, Lâm Tâm Như đã chú trọng giáo dục giới tính và kỹ năng tự bảo vệ cho bé Cá heo nhỏ. Cô dạy con không cho phép ai tùy tiện chạm vào cơ thể mình, đặc biệt là những phần được che bởi đồ bơi. Cô thường dùng sách tranh để con dễ hiểu và tiếp thu tự nhiên hơn.

Lâm Tâm Như sinh năm 1976, hoạt động trong giới giải trí gần 30 năm. Cô là ngôi sao đa tài, được nhiều khán giả yêu mến. Lâm Tâm Như đóng nhiều phim như Ma cung mị ảnh, Kinh thành nhà số 81, Hiến thân của kẻ tình nghi X, Đại hỷ lâm môn, Tân dòng sông ly biệt, Hoàn Châu cách cách... Năm 2023, cô đóng Những rắc rối khi khởi nghiệp, Hoa đăng sơ thượng... Gần đây, cô chủ yếu sống ở Đài Loan.

Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa xác nhận mối quan hệ vào giữa năm 2016, công bố kết hôn tháng 7 cùng năm. Đám cưới của hai người diễn ra tại đảo Bali ngày 31/7. Tới tháng 9, diễn viên tiết lộ mang thai. Con đầu lòng của cặp nghệ sĩ chào đời ngày 6/1/2017.