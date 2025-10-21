Lâm Tâm Như tiết lộ thăng trầm trong hôn nhân với Hoắc Kiến Hoa: 'Một khi mối quan hệ đã rạn nứt, rất khó để cứu vãn'

Mới đây, Lâm Tâm Như tiết lộ từng rạn nứt trong hôn nhân với Hoắc Kiến Hoa.

Tham gia show phát sóng ngày 18/10, Lâm Tâm Như cho biết từng sống một mình trong căn nhà trống trải nửa năm sau khi kết hôn, mang bầu. Khi đó, Hoắc Kiến Hoa bận rộn đóng phim Như Ý truyện, không có thời gian về nhà.

Cô nói: "Tôi cũng là diễn viên và hiểu việc quay phim bận rộn như thế nào, nên ban đầu tôi cũng thông cảm. Tuy nhiên, nỗi cô đơn trong thời gian mang thai vẫn lớn hơn tôi tưởng. Ban đầu, không có anh ấy bên cạnh, tôi còn thoải mái vì chẳng ai quản chuyện ăn vặt. Sau này, tôi nhận ra khoảng thời gian xa cách quá lâu đã tạo ra rạn nứt. Tôi gần như bị trầm cảm vì ở một mình trong căn phòng trống trải".

May mắn thay, sau đó Hoắc Kiến Hoa đã nhận ra vấn đề và điều chỉnh lịch trình làm việc: "Dù quay phim bao lâu, cứ 10 ngày, anh ấy lại dành ra ba, bốn ngày để ở bên tôi".

Tuy nhiên, Lâm Tâm Như cũng thừa nhận khoảng thời gian vắng bóng và những mâu thuẫn nhỏ nhặt tích tụ đã gây ra những "vết nứt nhỏ" trong mối quan hệ vợ chồng. Diễn viên nói: "Một khi mối quan hệ đã rạn nứt, rất khó để cứu vãn".

Lâm Tâm Như tiết lộ thăng trầm trong hôn nhân với Hoắc Kiến Hoa: 'Một khi mối quan hệ đã rạn nứt, rất khó để cứu vãn' - Ảnh 1

Cũng trong chương trình, Lâm Tâm Như cùng các khách mời phân tích những vấn đề hôn nhân thực tế với 9 năm kinh nghiệm kết hôn của cô. Diễn viên thừa nhận những yếu tố như "tình yêu tan vỡ trong hôn nhân", "sự tê liệt về mặt cảm xúc", tuy nhiên chỉ ra một số giải pháp, dựa vào kinh nghiệm cá nhân. Cô tiết lộ hai vợ chồng tự quản lý thu nhập với quan điểm "miễn là cùng chăm sóc gia đình thì ai quản lý tiền không quan trọng". Ngoài ra, họ hòa hợp bằng cách tránh chiến tranh lạnh, thống nhất "làm việc nhà luân phiên" và "không cãi nhau trước mặt con".

Giải thích về việc tại sao tham gia một chương trình về ly hôn, Lâm Tâm Như nói không góp mặt với thân phận "vợ chồng đang chờ hàn gắn", chỉ xuất hiện với vai trò khách mời trong phòng quan sát, "muốn thông qua vấn đề hôn nhân của người khác để suy ngẫm lại tình cảm của chính mình".

Diễn viên cũng tiết lộ cô và Hoắc Kiến Hoa không có bất đồng quan điểm lớn nào, tuy nhiên cũng có những bất đồng nhỏ hoặc cãi vã, mà cô coi đó là một phần gia vị của cuộc sống. Cô tin cả hai đều đã trưởng thành và biết kiềm chế cảm xúc khi có chuyện xảy ra.

Lâm Tâm Như tiết lộ thăng trầm trong hôn nhân với Hoắc Kiến Hoa: 'Một khi mối quan hệ đã rạn nứt, rất khó để cứu vãn' - Ảnh 2

 

Lâm Tâm Như sinh năm 1976, hoạt động trong giới giải trí gần 30 năm. Cô là ngôi sao đa tài, được nhiều khán giả yêu mến. Lâm Tâm Như đóng nhiều phim như Ma cung mị ảnh, Kinh thành nhà số 81, Hiến thân của kẻ tình nghi X, Đại hỷ lâm môn, Tân dòng sông ly biệt, Hoàn Châu cách cách... Năm 2023, cô đóng Những rắc rối khi khởi nghiệp, Hoa đăng sơ thượng... Gần đây, cô chủ yếu sống ở Đài Loan.

Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa xác nhận mối quan hệ vào giữa năm 2016, công bố kết hôn tháng 7 cùng năm. Đám cưới của hai người diễn ra tại đảo Bali ngày 31/7. Tới tháng 9, diễn viên tiết lộ mang thai. Con đầu lòng của cặp nghệ sĩ chào đời ngày 6/1/2017.

Vợ chồng Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa tách biệt tài chính, mỗi người tự quản lý thu nhập

Vợ chồng Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa tách biệt tài chính, mỗi người tự quản lý thu nhập

Theo Lâm Tâm Như, việc ai giữ tiền không quan trọng, nhiệm vụ quan trọng hơn là dành thời gian chăm lo nhà cửa, con cái.

