Đà Nẵng: Sườn núi bị nứt dài hơn 50m, khẩn cấp di dời nhiều hộ dân trong đêm

Đời sống 21/10/2025 10:26

Một vết nứt dài 50m xuất hiện trên sườn núi làng Kon Pin (xã Trà Linh, TP Đà Nẵng) buộc lực lượng chức năng phải di dời khẩn 9 hộ dân sống dưới chân núi đến nơi an toàn.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng nay (21/10), trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trịnh Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Trà Linh (TP.Đà Nẵng), cho biết do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, trên địa bàn vừa xuất hiện vết nứt dài hơn 50 m trên sườn núi, đe dọa cuộc sống của hàng chục hộ dân ở làng Kon Pin (thôn 2, xã Trà Linh).

Ông Hải cho biết, khoảng 17 giờ ngày 20/10, người dân làng Kon Pin phát hiện vết nứt dài khoảng 50 m, rộng khoảng 50 cm, chỉ cách khu dân cư khoảng 35 m và có dấu hiệu lan rộng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao.

Đà Nẵng: Sườn núi bị nứt dài hơn 50m, khẩn cấp di dời nhiều hộ dân trong đêm - Ảnh 1
Tổ chức di dời tài sản của người dân ngay trong đêm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

"Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, địa phương đã huy động lực lượng tiến hành di dời khẩn cấp 8 hộ dân với 34 nhân khẩu cùng nhiều tài sản đến nơi an toàn ngay trong đêm", ông Hải nói.

Làng Kon Pin có tổng cộng 29 hộ dân. Ngoài 8 hộ dân đã được di dời khẩn cấp, lãnh đạo địa phương cũng đã đến vận động 21 hộ dân còn lại di chuyển đến ở tạm tại nhà văn hóa thôn hoặc nhà người thân để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Chủ tịch UBND xã Trà Linh chia sẻ thêm, trong sáng nay 21/10, xã sẽ tổ chức họp dân, bàn phương án cụ thể để di dời luôn những hộ dân còn lại nhằm đảm bảo an toàn tối đa trước dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài trong những ngày tới.

Đà Nẵng: Sườn núi bị nứt dài hơn 50m, khẩn cấp di dời nhiều hộ dân trong đêm - Ảnh 2
9 hộ dân sống gần khu vực xuất hiện vết nứt núi được sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Ngoài việc khẩn trương di dời người và tài sản, chính quyền địa phương cũng đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tại khu vực vết nứt trên sườn núi. Đồng thời, khảo sát, đánh giá nguy cơ sạt lở để báo cáo UBND TP. Đà Nẵng nhằm có phương án xử lý lâu dài, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân vùng cao.

Theo thông tin báo Tiền Phong, trước đó, tại cuộc họp về công tác ứng phó với bão Fengshen (bão số 12) và tình hình mưa lũ sắp tới, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cho biết các địa phương cần chuẩn bị phương án sơ tán hơn 210.000 người dân khi có bão mạnh, mưa lớn.

Ông Trần Nam Hưng - Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các xã, phường chủ động mọi phương án phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, bố trí phương tiện, phân công lực lượng túc trực, điều tiết tại các điểm giao thông có nguy cơ ngập lụt cao. Các địa phương lưu ý thông tin người dân chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm tích trữ ít nhất trong 3 ngày...

Quảng Ngãi: Xuất hiện vết nứt dài gần 200m trên đỉnh đồi, khẩn cấp di dời 12 hộ dân có nguy cơ bị sạt lở, vùi lấp

Quảng Ngãi: Xuất hiện vết nứt dài gần 200m trên đỉnh đồi, khẩn cấp di dời 12 hộ dân có nguy cơ bị sạt lở, vùi lấp

Xã đã khẩn trương di dời các hộ dân trong vùng có nguy cơ bị sạt lở đến ở ghép với các nhà dân, điểm trường học, nhà rông. Đồng thời, xã cho cắm biển cảnh báo, thông báo cho bà con trong thôn hạn chế đi lại gần nơi có nguy cơ sạt lở.

