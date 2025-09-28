Quảng Ngãi: Xuất hiện vết nứt dài gần 200m trên đỉnh đồi, khẩn cấp di dời 12 hộ dân có nguy cơ bị sạt lở, vùi lấp

Xã đã khẩn trương di dời các hộ dân trong vùng có nguy cơ bị sạt lở đến ở ghép với các nhà dân, điểm trường học, nhà rông. Đồng thời, xã cho cắm biển cảnh báo, thông báo cho bà con trong thôn hạn chế đi lại gần nơi có nguy cơ sạt lở.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 28/9, UBND xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã di dời khẩn cấp 12 hộ dân, 54 nhân khẩu có nguy cơ bị sạt lở, vùi lấp ở thôn Rooc Mẹt tới nơi an toàn sau khi trên đỉnh núi xuất hiện vết nứt kéo dài. Việc di dời khẩn cấp trên được thực hiện khi ngọn núi phía trên - cách nơi 12 hộ dân đang sinh sống, canh tác khoảng 40 m - xuất hiện vết nứt rộng từ 5-15cm, chiều sâu khoảng 40-50cm, vết nứt kéo dài trên đỉnh núi xuống gần 200 m.

Hiện trường vụ x u ất hiện vết nứt. Ảnh: Báo Người Lao Động. Theo thông tin báo Tiền Phong, trước tình hình này, UBND xã Đăk Plô đã lập đoàn kiểm tra hiện trường, xác định khu vực đồi ở thôn Rooc Mẹt có nguy cơ sạt lở cao. Đồng thời, cắm biển cảnh báo, thông báo cho bà con trong thôn hạn chế đi lại gần nơi có nguy cơ sạt lở. Bên cạnh đó, vận động các hộ dân di dời đến nơi an toàn (ở xen ghép với các nhà dân điểm trường học, nhà rông).

D ư ới đ ồi n úi ở th ôn Rooc M ẹt hiện 12 hộ d ân v ới 54 nh ân kh ẩu đang sinh s ống. Ảnh: Báo Tiền Phong. Ngoài ra, UBND xã Đăk Plô đã báo cáo, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cử cán bộ có chuyên môn, chuyên ngành phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường để rà soát đánh giá và có giải pháp xử lý điểm có nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, ổn định đời sống người dân. V ết nứt tr ên đ ỉnh đ ồi n úi ở th ôn Rooc M ẹt c ó chi ều rộng 5-15cm, s âu 45-50cm, kéo dài g ần 200m. Ảnh: Báo Tiền Phong. Được biết, xã Đăk Plô được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã là Đăk Plô, xã Đăk Man, xã Đăk Nhoong. Toàn xã hiện có 13 thôn với 1.681 hộ. Xã Đăk Plô là địa phương có địa hình nhiều đồi núi, độ dốc lớn. Một số khu vực dân cư sinh sống gần ta luy dương, ven đồi, sông suối, mùa mưa nên nguy cơ sạt lở đất rất cao.

