Eurowindow Holding hợp sức cùng 18 đại lý để “công phá” thị trường Thanh Hóa với dự án Eurowindow Light City

Đây được xem là bước tiến nhằm tạo ra lợi ích cộng hưởng cho cả Eurowindow Holding, các đơn vị phân phối và khách hàng; đồng thời góp phần thiết lập những tiêu chuẩn mới trong phát triển, kinh doanh bất động sản và đồng hành cùng sự tăng trưởng của thị trường địa ốc Bắc Trung Bộ.

Sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả với lần này với các đại lý đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược phân phối dự án “Thành phố Ánh sáng” Eurowindow Light City.

“Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng hệ thống đại lý để mang đến những sản phẩm chất lượng và các cơ hội đầu tư hấp dẫn. Eurowindow Holding kỳ vọng các đại lý sẽ trở thành ‘cánh tay nối dài’, góp phần đưa dự án Eurowindow Light City tiếp cận đúng khách hàng mục tiêu và lan tỏa các giá trị nổi bật của dự án ra thị trường”, ông Lê Văn Thăng, Phó Tổng Giám đốc Khối Kinh doanh & Marketing Eurowindow Holding, chia sẻ.

Ông Lê Văn Thăng tin tưởng các đại lý sẽ đưa dự án Eurowindow Light City đến gần hơn với khách hàng và nhà đầu tư

Một đại diện đại lý nhấn mạnh: “Sự kiện lần này không chỉ dừng lại ở hoạt động phân phối, mà hướng tới mô hình hợp tác sâu hơn, trong đó các bên cùng chia sẻ dữ liệu, thông tin thị trường, nguồn khách hàng và quy trình dịch vụ.

Đây là cơ sở để đảm bảo sự thống nhất và minh bạch trong toàn bộ hành trình bán hàng”.

Thành phố Ánh sáng Eurowindow Light City tọa lạc tại phường Nguyệt Viên – trung tâm phát triển mới của thủ phủ Thanh Hóa, sở hữu vị trí đắc địa bên bờ Bắc sông Mã kết nối trung tâm hành chính tỉnh bên bờ Nam qua Quốc lộ 10 và Quốc lộ 1A. Từ đây, cư dân dễ dàng tiếp cận các cơ quan hành chính, bệnh viện, trường học các cấp, siêu thị Go! ….

Không chỉ sở hữu vị trí chiến lược, dự án còn được quy hoạch xây dựng như một “thành phố ánh sáng” lấy cảm hứng từ các thành phố ven sông nổi tiếng thế giới như Paris, London, New York.

Điểm nhấn nổi bật của khu đô thị là Đại lộ Ánh sáng dài 3km và Công viên Ánh sáng lần đầu tiên xuất hiện tại Thanh Hóa, ứng dụng công nghệ chiếu sáng nghệ thuật tương tác hiện đại bậc nhất, tái hiện văn hóa Đông Sơn qua biểu tượng Chim Lạc, Trống đồng, Mặt trời…

Đại lộ Ánh Sáng của khu đô thị Eurowindow Light City tái hiện hình ảnh chim lạc, trống đồng sống động.

Toàn khu đô thị được quy hoạch thành bảy phân khu mang bảy phong cách kiến trúc khác nhau, từ Địa Trung Hải Ý và Địa Trung Hải Hy Lạp phóng khoáng, kiến trúc Nhật Bản mang đậm tính thiền định, vẻ đẹp thanh lịch, cổ điển của phong cách kiến trúc cổ điển Pháp, sự sang trọng của Tân cổ điển Pháp cho đến phong cách Đông Dương tinh tế hay phong cách Art Deco Mỹ thời thượng. Mỗi phân khu là sự khẳng định cá tính thẩm mỹ của chủ nhân – một tuyên ngôn về gu sống.

Những dòng sản phẩm biệt thự, liền kề, shophouse hay căn hộ tất cả đều được chăm chút kỹ lưỡng trong từng chi tiết, từ lắp ẩn điều hòa, máy giặt ở logia đến khu phơi đồ, thông gió tự nhiên, tối ưu lấy sáng tự nhiên cho các phòng chức năng, mang lại trải nghiệm sống hiện đại, tiện nghi, phù hợp với nếp sống người Việt.

Đặc biệt, khu đô thị sở hữu shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che – sản phẩm độc bản chỉ có tại dự án của Eurowindow Holding, cho phép hoạt động mua sắm – trải nghiệm diễn ra cả ngày lẫn đêm, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, từ đó thu hút lượng khách hàng ổn định và gia tăng sức sống thương mại cho toàn khu.

Hệ thống tiện ích tại dự án được quy hoạch đồng bộ với nhiều hạng mục hiện đại như rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, sân tập golf, khu thể thao, sân chơi trẻ em, bến thuyền kayak, vườn thiền, khu BBQ ven sông, quảng trường, bãi đỗ xe, trường học và bể bơi… Xen kẽ là hệ thống cây xanh, mặt nước và cảnh quan sinh thái được tổ chức khoa học, mang đến môi trường sống trong lành và tầm nhìn thoáng rộng. Nhờ đó, cư dân có thể tận hưởng những trải nghiệm “chuẩn nghỉ dưỡng" ngay trong khuôn viên khu đô thị.

Sự kiện ký kết hợp tác với các đại lý chiến lược lần này được xem là bước khởi đầu quan trọng, tạo nền tảng cho quá trình triển khai bán hàng chuyên nghiệp, thống nhất và hiệu quả. Đây cũng là dấu mốc khẳng định quyết tâm của Eurowindow Holding trong việc đồng hành cùng hệ thống phân phối, đưa Eurowindow Light City trở thành một trong những dự án đáng chú ý nhất trên thị trường Bắc Trung Bộ thời gian tới.