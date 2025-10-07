Laptop văn phòng giá dưới 20 triệu: Lựa chọn hiệu năng và pin tốt

Bosch, thương hiệu thiết bị gia dụng hàng đầu thế giới, không chỉ nổi tiếng với máy rửa bát mà còn được người tiêu dùng tin cậy nhờ các dòng máy giặt cao cấp. Với triết lý “Sáng tạo vì cuộc sống”, máy giặt Bosch mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tiên tiến, thiết kế sang trọng và hiệu suất vượt trội, trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu trong mọi gia đình hiện đại.