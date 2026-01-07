Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/1/2026, 3 con giáp 'may túi 3 gang' để nhận Lộc Trời, vận đã đỏ lại càng rực rỡ, làm gì cũng suôn sẻ, hái ra tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 07/01/2026 06:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp 'may túi 3 gang' để nhận Lộc Trời, vận đã đỏ lại càng rực rỡ, làm gì cũng suôn sẻ, hái ra tiền tỷ vào đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/1/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/1/2026, nhờ cục diện Tam Hợp báo hiệu sự xuất hiện của quý nhân, tuổi Dần có một ngày khá suôn sẻ và may mắn, đặc biệt là về tài chính và công việc. Trong sự nghiệp, bạn có thể nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ quý nhân, có thể là cấp trên hoặc đồng nghiệp có kinh nghiệm. Hãy chủ động học hỏi và nắm bắt các hướng dẫn này để thúc đẩy sự nghiệp tiến lên. 

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/1/2026, 3 con giáp 'may túi 3 gang' để nhận Lộc Trời, vận đã đỏ lại càng rực rỡ, làm gì cũng suôn sẻ, hái ra tiền tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Vận tài chính rất tốt, đặc biệt là thu nhập chính từ công việc hiện tại. Tuổi này có khả năng nhận được những khoản tiền thưởng hoặc lợi nhuận bất ngờ. Tuy nhiên, bạn vẫn cần thận trọng với đầu tư mang tính đầu cơ, nên giữ sự ổn định hơn là tham cái lợi trước mắt.

 

Người độc thân nên tăng cường hoạt động xã hội vì cơ hội gặp gỡ người phù hợp thông qua giới thiệu của bạn bè là rất cao. Người đã kết hôn hãy thể hiện sự quan tâm nhiều hơn, tạo ra những bất ngờ lãng mạn nhỏ để hâm nóng tình cảm.

Con giáp tuổi Tỵ 

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/1/2026, Thiên Tài nâng đỡ giúp người tuổi Tỵ có thể tiếp cận cơ hội kiếm tiền và cho thấy vận may đang ở trước mắt. Quan trọng nhất ở đây là thử hỏi bạn đã đủ năng lực để nhận diện và theo đuổi mục tiêu của mình không đã, nếu chưa thì hãy thử khởi động ngay từ bây giờ xem sao.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/1/2026, 3 con giáp 'may túi 3 gang' để nhận Lộc Trời, vận đã đỏ lại càng rực rỡ, làm gì cũng suôn sẻ, hái ra tiền tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh giúp cải thiện mối quan hệ xung quanh của bạn, những ai có tình cảm với người khác giới thì có thể bật đèn xanh hoặc nếu có thể hãy chủ động bày tỏ. Bạn hiểu rõ cảm xúc của mình và chúng đáng được trân trọng. 

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Bắc phía ngoài nhà kho, tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Con giáp tuổi Thân 

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/1/2026, hai hành Kim tương hòa giúp tuổi Thân có đường sự nghiệp rất thuận lợi sau những ngày vật vã cày cuốc. Tuổi này hãy kiên trì với chính mình, đi theo con đường giản dị vốn có của bạn, đừng hung hăng kiêu ngạo thì thành công sẽ sớm mỉm cười với bạn trong thời gian tới. 

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/1/2026, 3 con giáp 'may túi 3 gang' để nhận Lộc Trời, vận đã đỏ lại càng rực rỡ, làm gì cũng suôn sẻ, hái ra tiền tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Mặt tình cảm có Cát tinh Chính Tài giúp tuổi Thân kiếm đủ tiền để chăm lo cho hạnh phúc gia đình, vợ chồng không còn xích mích vì chuyện tiền nong, gia đình êm ấm no đủ. Người độc thân có tinh thần mạnh mẽ nên không thích dây dưa vào tình yêu, đối với bạn tình yêu là phù du, tiền bạc mới là chân ái.

 

Hy vọng tuổi Thân chịu khó vận động nhiều hơn, cơ thể sẽ suy yếu dần theo tuổi tác nên người càng lớn tuổi càng phải vận động. Đừng lười biếng nằm lì một chỗ mà hãy đứng dậy đi bộ hoặc tập thể dục vào buổi chiều.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 31/12/2025, 3 con giáp bứt phá số mệnh, Tài Lộc tỏa ánh hào quang, làm gì cũng xuôi chèo mát mái, tiền vào đầy túi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 31/12/2025, 3 con giáp bứt phá số mệnh, Tài Lộc tỏa ánh hào quang, làm gì cũng xuôi chèo mát mái, tiền vào đầy túi

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp bứt phá số mệnh, Tài Lộc tỏa ánh hào quang, làm gì cũng xuôi chèo mát mái, tiền vào đầy túi vào đúng hôm nay, thứ 4 ngày 31/12/2025 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/1/2026, 3 con giáp Kiếp Tài cảnh báo nguy cơ mất tiền, tài vận không thông, cuộc sống khó khăn trăm bề

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/1/2026, 3 con giáp Kiếp Tài cảnh báo nguy cơ mất tiền, tài vận không thông, cuộc sống khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 7/1/2026, nghênh ngang rủng rỉnh túi tiền đầy, may mắn trên mọi phương diện

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 7/1/2026, nghênh ngang rủng rỉnh túi tiền đầy, may mắn trên mọi phương diện

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/1/2026, 3 con giáp sau sẽ bước vào điềm lành 'Tam Hợp Quý Nhân', sự nghiệp bay xa, tiền đếm không xuể

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/1/2026, 3 con giáp sau sẽ bước vào điềm lành 'Tam Hợp Quý Nhân', sự nghiệp bay xa, tiền đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/1/2026, 3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/1/2026, 3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Năm 8/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/1/2026, 3 con giáp 'may túi 3 gang' để nhận Lộc Trời, vận đã đỏ lại càng rực rỡ, làm gì cũng suôn sẻ, hái ra tiền tỷ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/1/2026, 3 con giáp 'may túi 3 gang' để nhận Lộc Trời, vận đã đỏ lại càng rực rỡ, làm gì cũng suôn sẻ, hái ra tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/1/2026, 3 con giáp 'tiền vào như nước', sự nghiệp thăng hoa như rồng vàng, làm giàu dễ hơn trở bàn tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/1/2026, 3 con giáp 'tiền vào như nước', sự nghiệp thăng hoa như rồng vàng, làm giàu dễ hơn trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới rãnh mương trong giá rét

Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới rãnh mương trong giá rét

Đời sống 3 giờ 11 phút trước
Cách uống tinh bột nghệ đúng để tốt cho cơ thể và cải thiện sức khỏe

Cách uống tinh bột nghệ đúng để tốt cho cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 11 phút trước
Đánh đồng nghiệp tử vong, nam thanh niên đốt xưởng rồi tự tử bất thành

Đánh đồng nghiệp tử vong, nam thanh niên đốt xưởng rồi tự tử bất thành

Đời sống 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong vì bị mẹ bỏ ở nhà một mình suốt 7 tiếng

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong vì bị mẹ bỏ ở nhà một mình suốt 7 tiếng

Bàng hoàng chồng vào quán cắt tóc truy sát vợ và con gái ở Bắc Ninh

Bàng hoàng chồng vào quán cắt tóc truy sát vợ và con gái ở Bắc Ninh

Trúng số độc đắc đúng ngày 6/1/2026, 3 con giáp sau được Thiên Tài hộ mệnh, quý nhân trợ lực, sự nghiệp một bước 'nhảy vọt', tiền tiêu không hết

Trúng số độc đắc đúng ngày 6/1/2026, 3 con giáp sau được Thiên Tài hộ mệnh, quý nhân trợ lực, sự nghiệp một bước 'nhảy vọt', tiền tiêu không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/1/2026, 3 con giáp Kiếp Tài cảnh báo nguy cơ mất tiền, tài vận không thông, cuộc sống khó khăn trăm bề

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/1/2026, 3 con giáp Kiếp Tài cảnh báo nguy cơ mất tiền, tài vận không thông, cuộc sống khó khăn trăm bề

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 7/1/2026, nghênh ngang rủng rỉnh túi tiền đầy, may mắn trên mọi phương diện

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 7/1/2026, nghênh ngang rủng rỉnh túi tiền đầy, may mắn trên mọi phương diện

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/1/2026, 3 con giáp sau sẽ bước vào điềm lành 'Tam Hợp Quý Nhân', sự nghiệp bay xa, tiền đếm không xuể

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/1/2026, 3 con giáp sau sẽ bước vào điềm lành 'Tam Hợp Quý Nhân', sự nghiệp bay xa, tiền đếm không xuể

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/1/2026, 3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/1/2026, 3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Tử vi thứ Năm 8/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Năm 8/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/1/2026, 3 con giáp 'tiền vào như nước', sự nghiệp thăng hoa như rồng vàng, làm giàu dễ hơn trở bàn tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/1/2026, 3 con giáp 'tiền vào như nước', sự nghiệp thăng hoa như rồng vàng, làm giàu dễ hơn trở bàn tay