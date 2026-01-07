Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/1/2026, 3 con giáp 'may túi 3 gang' để nhận Lộc Trời, vận đã đỏ lại càng rực rỡ, làm gì cũng suôn sẻ, hái ra tiền tỷ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/1/2026, nhờ cục diện Tam Hợp báo hiệu sự xuất hiện của quý nhân, tuổi Dần có một ngày khá suôn sẻ và may mắn, đặc biệt là về tài chính và công việc. Trong sự nghiệp, bạn có thể nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ quý nhân, có thể là cấp trên hoặc đồng nghiệp có kinh nghiệm. Hãy chủ động học hỏi và nắm bắt các hướng dẫn này để thúc đẩy sự nghiệp tiến lên.

Vận tài chính rất tốt, đặc biệt là thu nhập chính từ công việc hiện tại. Tuổi này có khả năng nhận được những khoản tiền thưởng hoặc lợi nhuận bất ngờ. Tuy nhiên, bạn vẫn cần thận trọng với đầu tư mang tính đầu cơ, nên giữ sự ổn định hơn là tham cái lợi trước mắt.

Người độc thân nên tăng cường hoạt động xã hội vì cơ hội gặp gỡ người phù hợp thông qua giới thiệu của bạn bè là rất cao. Người đã kết hôn hãy thể hiện sự quan tâm nhiều hơn, tạo ra những bất ngờ lãng mạn nhỏ để hâm nóng tình cảm.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/1/2026, Thiên Tài nâng đỡ giúp người tuổi Tỵ có thể tiếp cận cơ hội kiếm tiền và cho thấy vận may đang ở trước mắt. Quan trọng nhất ở đây là thử hỏi bạn đã đủ năng lực để nhận diện và theo đuổi mục tiêu của mình không đã, nếu chưa thì hãy thử khởi động ngay từ bây giờ xem sao.

Ngũ hành tương sinh giúp cải thiện mối quan hệ xung quanh của bạn, những ai có tình cảm với người khác giới thì có thể bật đèn xanh hoặc nếu có thể hãy chủ động bày tỏ. Bạn hiểu rõ cảm xúc của mình và chúng đáng được trân trọng.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Bắc phía ngoài nhà kho, tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Con giáp tuổi Thân

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/1/2026, hai hành Kim tương hòa giúp tuổi Thân có đường sự nghiệp rất thuận lợi sau những ngày vật vã cày cuốc. Tuổi này hãy kiên trì với chính mình, đi theo con đường giản dị vốn có của bạn, đừng hung hăng kiêu ngạo thì thành công sẽ sớm mỉm cười với bạn trong thời gian tới.

Mặt tình cảm có Cát tinh Chính Tài giúp tuổi Thân kiếm đủ tiền để chăm lo cho hạnh phúc gia đình, vợ chồng không còn xích mích vì chuyện tiền nong, gia đình êm ấm no đủ. Người độc thân có tinh thần mạnh mẽ nên không thích dây dưa vào tình yêu, đối với bạn tình yêu là phù du, tiền bạc mới là chân ái.

Hy vọng tuổi Thân chịu khó vận động nhiều hơn, cơ thể sẽ suy yếu dần theo tuổi tác nên người càng lớn tuổi càng phải vận động. Đừng lười biếng nằm lì một chỗ mà hãy đứng dậy đi bộ hoặc tập thể dục vào buổi chiều.

