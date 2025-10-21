Đúng 18h hôm nay, ngày 21/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, sớm mua nhà lớn, tậu xe sang

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nhận định, ngày này là ngày thích hợp để tuổi Ngọ đầu tư, làm ăn bởi quý nhân ắt hẳn sẽ giúp đỡ con giáp này rất nhiều. Bản mệnh có thể dựa vào khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác để tìm được những mối đầu tư hoặc đối tác hứa hẹn.

Trong ngày hôm nay, nếu đã làm cha mẹ, con giáp này nên tìm cách thấu hiểu suy nghĩ và cảm nhận của con cái mình bằng cách tranh thủ thời gian rảnh rỗi để giao lưu, trò chuyện. Bản mệnh luôn muốn là bạn bè và điểm tựa của con cái.

Tuổi Ngọ cũng có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ xã giao. Con giáp này vốn luôn nhiệt tình với người khác nên người khác cũng sẽ rất sẵn sàng giúp đỡ bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 3h - 5h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn vốn là con giáp mạnh mẽ, bản lĩnh, nghị lực nhưng cuộc đời họ cũng phải trải qua nhiều thử thách mới thành công. Tuần này là lúc số mệnh của họ có nhiều thay đổi, vận mệnh như được "gột rửa", tài lộc bùng nổ bất ngờ. Công việc thuận lợi, các dự bán tiến hành hanh thông mang lại nguồn thu rực rỡ. Người làm công ăn lương có cơ hội được thưởng nóng, thăng tiến hoặc nhận tin vui liên quan đến lương bổng.

Chuyện tình cảm cũng êm ấm, vui vẻ chan hòa. Những người đang cô đơn có thể được mai mối, giới thiệu hoặc tình cờ gặp được người tâm đầu ý hợp. Người có gia đình thì ngày càng hạnh phúc. Hãy lắng nghe cảm xúc thật của mình, bởi đây là lúc vũ trụ đang gửi đến tuổi Thìn những điều đẹp đẽ nhất.

Tuổi Mùi

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi tình cảm chân thành, gặp nhiều may mắn.

Ngày này tuổi Mùi vốn dĩ thích cuộc sống tự do, không bị gò bò bới bất kì ai. Thế nhưng, vì chọn công việc mà giờ giấc trong khuôn khổ.

Công việc: Người tuổi Mùi bình tĩnh giải quyết vấn đề, luôn có sự may mắn trong vận trình công danh.

Tình cảm: Tình cảm đảm bảo cả hai có thời gian dành cho nhau, đừng quá vội vàng.

Tài lộc: Về mặt tài chính, người tuổi Mùi thoải mái quá, luôn không kiểm tra tình hình tài chính cẩn thận.

Sức khoẻ: Bình ổn sức khoẻ, thế nhưng bạn thường xuyên thức khuya lướt điện thoại.

