Đầu tháng 11/2025, 3 con giáp đại cát đại lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy két, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 20/10/2025 21:06

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ.

Tuổi Ngọ 

Nhờ cục diện Tam Hợp kết hợp với Chính Tài, tuổi Ngọ có một ngày tràn đầy cơ hội để thể hiện bản thân và gia tăng tài sản. Sự dũng cảm, quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cao giúp bạn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, cần lưu ý trong giao tiếp, tránh những lời nói thẳng thắn quá mức gây hiểu lầm hoặc mất lòng đồng nghiệp.

Các mối tình cảm vô cùng hòa hợp. Những người độc thân sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động xã hội và có thể gặp được người bạn đời lý tưởng nhờ sự tự tin và hài hước. Các cặp đôi sẽ tận hưởng một mối quan hệ mặn nồng, cùng nhau thực hiện những dự án ý nghĩa hoặc lên kế hoạch cho tương lai. Tình cảm gia đình ấm áp, là chỗ dựa tinh thần vững chắc.

Đầu tháng 11/2025, 3 con giáp đại cát đại lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy két, tình duyên rộng mở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Đầu tháng 11/2025, 3 con giáp đại cát đại lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy két, tình duyên rộng mở - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn vốn thông minh, có bản lĩnh, dám nghĩ dám làm và không ngại thử thách. Thời gian trước, bản mệnh có thể gặp vài trắc trở nhỏ trong công việc hoặc kế hoạch đầu tư, nhưng càng về cuối tháng, vận trình tài lộc của họ càng sáng rực.

Từ ngày này, tuổi Thìn được Thiên Tài và Chính Quan cùng chiếu mệnh, mang lại cơ hội bất ngờ về tài chính. Những người làm kinh doanh, đầu tư hoặc buôn bán nhỏ lẻ sẽ nhận được đơn hàng lớn, ký kết hợp đồng thuận lợi, thậm chí có quý nhân giúp mở rộng thị trường.

Đặc biệt, vận tài sản của tuổi Thìn còn được Tam Hợp cục hỗ trợ, giúp họ có quý nhân đồng hành, tránh xa rủi ro và tăng khả năng sinh lời. Nếu biết chớp lấy cơ hội, không chỉ túi tiền dày lên mà danh tiếng cũng được củng cố, mở đường cho giai đoạn bứt phá mạnh mẽ cuối năm.

Đầu tháng 11/2025, 3 con giáp đại cát đại lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy két, tình duyên rộng mở - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

