Tuổi Dần đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

Vận trình tình cảm của tuổi Dần có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với người ấy thì là thời điểm tốt để chủ động hóa giải. Yêu thương không bao giờ là đủ thì sao phải giận dỗi nhau mãi, được gì kia chứ. Vì vậy đừng để những điều không đáng ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất được xem là con giáp “bùng nổ” mạnh mẽ nhất trong cuối tháng 10. Dưới sự chiếu rọi của sao Thái Dương và Tài Bạch, vận may của họ như được khai mở. Dù trong công việc hay cuộc sống, đều có quý nhân giúp đỡ, chỉ lối đúng đắn để phát triển tài chính.

Người tuổi Tuất làm nghề tự do hoặc thương mại điện tử sẽ đặc biệt vượng. Nhiều người có thể bất ngờ ký được hợp đồng lớn, gặp được khách sộp hoặc sản phẩm kinh doanh “cháy hàng”. Còn người làm công sở sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực suốt thời gian qua, thậm chí có cơ hội chuyển sang vị trí thu nhập cao hơn.

Từ nay, tuổi Tuất gần như bước vào chu kỳ “ngủ cũng ra tiền”. Tiền lương, thưởng, phụ thu nhập đều tăng; vận may trúng thưởng, đầu tư hay thậm chí “lộc trời ban” đều có thể xảy ra. Mọi sự suôn sẻ như có “bàn tay vô hình” nâng đỡ, khiến họ tự tin và tràn đầy năng lượng.

