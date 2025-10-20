Trong ngày 20/10, 21/10, 22/10: 3 con giáp thu hút tài lộc, quý nhân phù trợ, sự nghiệp khởi sắc, học hành thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 20/10/2025 10:42

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán quý nhân song hành, cơ hội nghề nghiệp rộng mở và tài vận khởi sắc.

Tuổi Tý 

Tuổi Tý bị Kiếp Tài chiếu mệnh, cần chuẩn bị tinh thần đón nhận một ngày có nhiều thăng trầm và biến động, đòi hỏi sự thận trọng cao độ. Công việc có thể gặp phải những thách thức bất ngờ. Bạn cần giữ sự tập trung, tỉ mỉ trong từng chi tiết để tránh sơ suất tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân lợi dụng.

Vận trình tình cảm có phần ảm đạm do sự bận rộn và thiếu sự sẻ chia. Người độc thân có thể gặp khó khăn trong việc thổ lộ tình cảm hoặc bày tỏ sự quan tâm chân thành đến đối tượng đang tìm hiểu. Các cặp đôi dễ bỏ bê nửa kia do lịch trình làm việc căng thẳng, dẫn đến cảm giác thiếu kết nối.

Trong ngày 20/10, 21/10, 22/10: 3 con giáp thu hút tài lộc, quý nhân phù trợ, sự nghiệp khởi sắc, học hành thăng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Tháng này, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Về sức khỏe, tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Trong ngày 20/10, 21/10, 22/10: 3 con giáp thu hút tài lộc, quý nhân phù trợ, sự nghiệp khởi sắc, học hành thăng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi cho thấy, sao Thiên Tài và Phúc Đức đồng chiếu, mang lại nhiều cơ hội bất ngờ về tiền bạc. Dù không phải “vắt sức làm việc”, tuổi Ngọ vẫn có lộc bất ngờ, như trúng thưởng, được biếu tặng, hoặc có nguồn thu từ công việc phụ.

Đặc biệt, những người làm nghề tự do, kinh doanh nhỏ hoặc đầu tư ngắn hạn sẽ là nhóm hưởng lợi rõ nhất. Cơ hội đến dồn dập, khách hàng tự tìm đến, sản phẩm bán chạy, lợi nhuận tăng gấp nhiều lần. Không ít người tuổi Ngọ còn có thể “chốt đơn” lớn, giúp túi tiền đầy ắp chỉ sau vài ngày.

Từ nay, vận tài lộc của tuổi Ngọ càng tăng mạnh khi họ giữ tinh thần chủ động, không ngại thử cái mới. Nếu biết tận dụng mối quan hệ xã hội, đây chính là giai đoạn “ngủ cũng ra tiền” — mọi thứ thuận buồm xuôi gió đến đáng kinh ngạc.

Trong ngày 20/10, 21/10, 22/10: 3 con giáp thu hút tài lộc, quý nhân phù trợ, sự nghiệp khởi sắc, học hành thăng tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

