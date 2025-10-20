Đúng 20h hôm nay, thứ Hai 20/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 20/10/2025 10:15

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ.

Tuổi Sửu

Tài lộc của người tuổi Sửu sẽ trở nên suôn sẻ và hanh thông bất ngờ. Con giáp này không cần lo lắng về tiền bạc khi có nhiều nguồn thu tự động về túi. Bản mệnh có được nhiều lời mời cộng tác với khả năng thu về lợi nhuận cao. Ngoài ra, những dự án mà bạn đã đầu tư cũng bắt đầu có tín hiệu khởi sắc.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này bền chặt Cục diện Ngũ hành tương sinh Hỏa - Thổ giúp những cặp đôi có sự gắn kết với nhau. Hai bạn luôn thấu hiểu và chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống. Đôi bên đều cảm thấy bình yên và tin tưởng tuyệt đối về người yêu của mình.

 

Đúng 20h hôm nay, thứ Hai 20/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ đón nhận được nhiều nguồn thu mới giúp bạn chi trả cho những khoản cần thiết. Ngoài ra, bạn cũng nhận được nhiều lời mời hợp tác đầu tư với giá trị hợp đồng đáng mơ ước. Tuy nhiên, bản mệnh nên chuẩn bị sẵn sàng tin thần và có kế hoạch cụ thể để ứng phó cho những tình huống có thể xảy đến.

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ trở nên hài hòa. Bạn và đối phương dù không có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau nhưng luôn biết quan tâm và tạo cho nhau sự tin tưởng. Cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều thử thách và biết rằng mình đã chọn đúng người.

Đúng 20h hôm nay, thứ Hai 20/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ trở nên khá dễ dàng. Cục diện Tam Hợp Thái Tuế giúp con giáp này có thể hoàn thành các công việc với hiệu quả tối ưu. Bạn có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng và năng lực của mình và vượt xa các đồng nghiệp cùng vị trí.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp cũng sẽ có dấu hiệu khởi sắc. Dường như là người độc thân có khả năng cao sẽ “cảm nắng” một ai đó. Trong khi đó, người có đôi nhận ra chia tay mới là hướng đi tốt nhất dành cho cả hai.

Đúng 20h hôm nay, thứ Hai 20/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua đêm nay, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Đời sống 30 phút trước
Trong ngày 20/10, 21/10, 22/10: 3 con giáp thu hút tài lộc, quý nhân phù trợ, sự nghiệp khởi sắc, học hành thăng tiến

Trong ngày 20/10, 21/10, 22/10: 3 con giáp thu hút tài lộc, quý nhân phù trợ, sự nghiệp khởi sắc, học hành thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Vợ tiết lộ sự thật khiến chú rể mới cưới chỉ biết ôm hận, lạnh người sau 1 tuần hôn nhân

Vợ tiết lộ sự thật khiến chú rể mới cưới chỉ biết ôm hận, lạnh người sau 1 tuần hôn nhân

Tâm sự 44 phút trước
Đúng 20h hôm nay, thứ Hai 20/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, thứ Hai 20/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Hành động thân mật đáng ngờ của mẹ chồng và 'phi công trẻ' ngay trong ngày giỗ ba chồng đã tố cáo tất cả

Hành động thân mật đáng ngờ của mẹ chồng và 'phi công trẻ' ngay trong ngày giỗ ba chồng đã tố cáo tất cả

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 20/10/2025: Vừa mở cửa đã giảm rất mạnh, giá vàng nhẫn bán ra 158,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/10/2025: Vừa mở cửa đã giảm rất mạnh, giá vàng nhẫn bán ra 158,5 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son sau ngày 20/10/2025

3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son sau ngày 20/10/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Lén lút mua nhà cho bồ, chồng sụp đổ hoàn toàn khi người vợ hiền lành vạch trần âm mưu và đưa ra phán quyết

Lén lút mua nhà cho bồ, chồng sụp đổ hoàn toàn khi người vợ hiền lành vạch trần âm mưu và đưa ra phán quyết

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Đậu Kiêu lâm thảm cảnh tiền mất, tình tan sau khi cố bước chân vào làm rể nhà hào môn

Đậu Kiêu lâm thảm cảnh tiền mất, tình tan sau khi cố bước chân vào làm rể nhà hào môn

Sao quốc tế 2 giờ 59 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 20/10/2025, 3 con giáp 'đầu xuôi đuôi lọt', mở cửa đón gió Tài Lộc, vượt qua thử thách, chạm tay tới đỉnh thành công

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/10/2025, 3 con giáp 'đầu xuôi đuôi lọt', mở cửa đón gió Tài Lộc, vượt qua thử thách, chạm tay tới đỉnh thành công

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Gia cảnh của nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong ở Thanh Hóa

Gia cảnh của nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong ở Thanh Hóa

Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Bé gái lớp 5 nghi bị cha dượng bạo hành, cơ thể chằng chịt vết thương

Bé gái lớp 5 nghi bị cha dượng bạo hành, cơ thể chằng chịt vết thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong ngày 20/10, 21/10, 22/10: 3 con giáp thu hút tài lộc, quý nhân phù trợ, sự nghiệp khởi sắc, học hành thăng tiến

Trong ngày 20/10, 21/10, 22/10: 3 con giáp thu hút tài lộc, quý nhân phù trợ, sự nghiệp khởi sắc, học hành thăng tiến

3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son sau ngày 20/10/2025

3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son sau ngày 20/10/2025

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/10/2025, 3 con giáp 'đầu xuôi đuôi lọt', mở cửa đón gió Tài Lộc, vượt qua thử thách, chạm tay tới đỉnh thành công

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/10/2025, 3 con giáp 'đầu xuôi đuôi lọt', mở cửa đón gió Tài Lộc, vượt qua thử thách, chạm tay tới đỉnh thành công

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 20/10/2025, được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 20/10/2025, được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng ngày mai, thứ Ba 21/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài 'nhả vía' làm giàu, bừng bừng khí thế, đổi mệnh thành đại gia, tương lai giàu có khó ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Ba 21/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài 'nhả vía' làm giàu, bừng bừng khí thế, đổi mệnh thành đại gia, tương lai giàu có khó ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Ba 21/10/2025, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Ba 21/10/2025, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ