Những lưu ý quan trọng khi ăn rau lang để đảm bảo sức khỏe và hấp thụ tối đa dinh dưỡng

Một số tác dụng tốt cho sức khỏe khi ăn rau khoai lang

Rau lang hay còn được gọi là "cam thử" hay "phiên chử," là loại rau phổ biến ở nhiều gia đình Việt Nam. Được chế biến thành nhiều món ngon như luộc, xào hay nấu canh, rau lang không chỉ dễ ăn mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, nếu ăn rau lang không đúng cách, nó có thể gây ra nhiều tác hại đáng lo ngại cho sức khỏe.

Thanh lọc làm sạch cơ thể là công dụng phổ biến của họ nhà rau. Đối với rau lang, diệp lục được ẩn chứa trong từng chiếc là khá cao giúp cho máu được thanh lọc và độc tố không may hấp thụ cũng được đào thải ra.

Với tính mát vị ngọt, rau lang có thể làm món ăn cho những ngày nóng hay cơ thể đang bốc hỏa.

Làm chậm sự diễn ra của quá trình oxy hóa

Oxy hóa khử là mối đe dọa đến các gốc tự do và cũng là điều kiện thuận lợi cho các tế bào ung thư tàn phá sức khỏe chúng ta. Nhờ ăn rau lang, quá trình oxy hóa sẽ chậm lại nhờ một protein có sẵn trong rau khiến glutathione bị ức chế giảm khả năng tới 30%. NHờ vậy các gốc tự do và sự tuần hoàn cơ thể được bảo vệ ở mức độ cao nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Bệnh tiểu đường được coi là một căn bệnh nguy hiểm hiện này chưa có cách điều trị dứt điểm chỉ có thể ngăn ngừa không cho lây lan rộng phạm vi. Chình vì vậy, ngăn chặn nguy cơ mắc bệnh từ sớm là điều mà chúng ta quan tâm để bảo vệ sức khỏe.

Khi ăn rau lang, đường huyết sẽ hạ đến mức nhất định nhưng với củ khoai lang lại không thế. Những cây rau lang non màu đỏ lại càng tốt vì chúng chứa một dưỡng chất có dược lý tương tự insulin. Do đó người mắc bệnh tiểu đường nên sử dụng lá rau non để giảm thấp lượng đường huyết.

Giải pháp cho người bị táo bón

Táo bón là vấn đề thường gặp khi cơ thể mất đi sự cân bằng các chất dinh dưỡng. Một số khác là do di truyền từ cha mẹ sang con cái nên cần được xử lý sớm để tránh nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như sa búi trĩ, viêm nhiễm trực tràng....

Theo phân tích dinh dưỡng, rau khoai lang có chứa hàm lượng chất xơ khá cao nên sử dụng sẽ nhuận tràng hơn. Không nhất thiết là bị bệnh táo bón, người bình thường cũng nên dùng để phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh táo bón.

Ảnh minh họa: Internet

Những điều tuyệt đối không nên làm khi ăn rau lang

Để đảm bảo an toàn và tối ưu hóa giá trị dinh dưỡng của rau lang, có ba điều bạn cần tránh:

Tuyệt đối không ăn rau lang sống

Rau lang tươi chứa một hàm lượng nhất định axit oxalic (oxalat). Chất này có thể liên kết với canxi trong cơ thể, làm giảm khả năng hấp thụ canxi, và ở nồng độ cao có thể gây kích ứng đường tiêu hóa, gây chát, hăng và thậm chí là táo bón.

Giải pháp: Nấu chín kỹ rau lang (luộc, xào, nấu canh). Quá trình đun sôi sẽ giúp giảm đáng kể lượng oxalat, đồng thời tiêu diệt vi khuẩn và ký sinh trùng có thể bám trên lá.

Không ăn rau lang khi bụng đói

Rau lang chứa các thành phần có tác dụng hạ đường huyết tự nhiên (đặc biệt là ngọn rau non, chứa chất gần giống insulin).

Lưu ý: Nếu ăn rau lang khi bụng đói, đặc biệt với người có tiền sử huyết áp thấp hoặc đường huyết thấp, có thể gây giảm đường huyết đột ngột, dẫn đến các triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi hoặc thậm chí ngất xỉu. Tốt nhất nên ăn rau lang sau khi đã ăn một chút thức ăn khác.

Không ăn quá nhiều và quá thường xuyên

Mặc dù rau lang rất tốt cho tiêu hóa nhờ hàm lượng chất xơ cao, nhưng việc lạm dụng có thể gây ra tác dụng ngược.

Ảnh minh họa: Internet

Tác hại: Ăn quá 3 lần/tuần hoặc với số lượng quá lớn (trên 150g/lần) có thể gây đầy bụng, khó tiêu do dư thừa chất xơ, hoặc thậm chí gây tiêu chảy đối với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Nguy cơ sỏi thận: Rau lang chứa canxi và oxalat. Ăn quá nhiều, lâu dài có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận ở những người có tiền sử bệnh lý này.

Đối tượng không nên ăn rau lang

Những đối tượng nên tránh ăn rau lang có thể kể đến như:

Người bị tiêu chảy hoặc có hệ tiêu hóa yếu.

Người bị sỏi thận.

Người có đường huyết thấp.

Những người đang đói bụng, ăn rau lang lúc này có thể gây mệt mỏi, chóng mặt.