Tài tử Hồng Kim Bảo, Cổ Thiên Lạc tới Việt Nam vào tháng 11/2025

Sao quốc tế 20/10/2025 11:15

Hai ngôi sao Hong Kong được mời tham gia sự kiện do Viện Hàn lâm Giải thưởng Điện ảnh châu Á (AFAA) tổ chức từ ngày 6 đến 8/11 tại cụm rạp Galaxy Thiso Mall Sala TP.HCM.

sự kiện lần đầu tổ chức tại Việt Nam, với chủ đề Together we dare to be powerful (Chúng ta trở nên mạnh mẽ cùng nhau). Ở lễ khai mạc, Cổ Thiên Lạc và Hồng Kim Bảo dự kiến giao lưu với khán giả về công việc, hợp tác phát triển điện ảnh ở châu Á.

 

(Josie Lin), cho biết: "Tốc độ phát triển của thị trường điện ảnh Việt Nam gây ấn tượng sâu sắc với nhiều người. Khán giả tại đây trẻ, nhiệt tình, đầy sức sống. Có thể đưa gala Điện ảnh Hong Kong đến Việt Nam với chúng tôi là dấu mốc văn hóa quan trọng".

Bà hy vọng gala giúp khán giả cảm nhận được sức hút của phim hành động Hong Kong, làm khán giả thấu hiểu sự không ngừng sáng tạo của các nhà làm phim.

Tài tử Hồng Kim Bảo, Cổ Thiên Lạc tới Việt Nam vào tháng 11/2025 - Ảnh 1

Gala nhằm giới thiệu các tác phẩm, nhà làm phim Hong Kong (Trung Quốc) mang tinh thần sáng tạo, vượt qua rào cản để thúc đẩy sự đa dạng trong phim ảnh. Ngoài chương trình khai mạc, sự kiện gồm bốn buổi chiếu phim, gồm: Cửu Long thành trại: Vi thành (đạo diễn Trịnh Bảo Thụy), Stuntman (đạo diễn Lương Quán Nghiêu, Lương Quán Thuấn), Bốn con đường mòn (phim tài liệu của đạo diễn Robin Lee), Cửu biệt trùng phùng (đạo diễn Lương Lễ Ngạn).

Chương trình do Viện hàn lâm giải thưởng Điện ảnh châu Á (Asian Film Awards Academy) phối hợp Văn phòng Kinh tế - Thương mại Hong Kong tại Singapore tổ chức, phối hợp các đơn vị tại TP HCM thực hiện. Trước đó, gala từng được tổ chức tại Bangkok (Thái Lan), Kuala Lumpur (Malaysia), Phnom Penh (Campuchia) và Jakarta (Indonesia).

Tài tử Hồng Kim Bảo, Cổ Thiên Lạc tới Việt Nam vào tháng 11/2025 - Ảnh 2

Cổ Thiên Lạc sinh năm 1970, được xem là một trong những gương mặt quyền lực nhất của điện ảnh Hong Kong. Anh khởi đầu từ loạt phim truyền hình TVB nổi tiếng như Thần điêu đại hiệp, Cỗ máy thời gian... sau đó chuyển hướng sang điện ảnh, tạo dấu ấn qua các tác phẩm Môn đồ (Protégé), Thiết Thính Phong Vân (Overheard), Sát Phá Lang: Sói Tham (Paradox).

Với diễn xuất đa dạng, anh từng giành danh hiệu Ảnh đế tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong Kim Tượng và Giải thưởng Điện ảnh Châu Á. Không chỉ dừng lại ở vai trò diễn viên, Cổ Thiên Lạc còn là nhà sản xuất có tâm huyết, thường xuyên hỗ trợ các đạo diễn trẻ và được xem như biểu tượng kế thừa tinh thần kiên định, sáng tạo của điện ảnh Hong Kong.

Hồng Kim Bảo sinh năm 1952, là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và chỉ đạo võ thuật hàng đầu châu Á. Ông xuất thân từ trường Kinh kịch Hong Kong, cùng thế hệ với Thành Long và Nguyên Bưu trong nhóm "Thất Tiểu Phúc". Với nền tảng võ thuật điêu luyện và phong cách sáng tạo, Hồng Kim Bảo được xem là người tiên phong đưa phim hành động - hài và dòng phim võ thuật Hong Kong ra thế giới. Ông từng giành hai giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong Kim Tượng, góp công lớn trong các tác phẩm kinh điển như Quỷ đánh quỷ, Kế hoạch A, Diệp Vấn 2 và được xem là "huyền thoại sống" của điện ảnh võ thuật châu Á.

