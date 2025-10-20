Nhan sắc gây kinh ngạc của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng khi sắp chạm tuổi 60

Sao quốc tế 20/10/2025 12:30

Gần đây, tên tuổi của Lý Nhược Đồng một lần nữa gây chú ý khi có màn hợp tác bất ngờ với nhà thiết kế người Việt Nam Cường Đàm, khẳng định sức hút không biên giới và gu thẩm mỹ tinh tế của 'nàng Tiểu Long Nữ'.

Bước vào tuổi lục tuần, Lý Nhược Đồng không hề đóng khung bản thân trong những lựa chọn an toàn. Ngược lại, cô liên tục làm mới hình ảnh với phong cách thời trang đa dạng, kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển và xu hướng hiện đại, được truyền thông và người hâm mộ hết lời khen ngợi.

Nhan sắc gây kinh ngạc của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng khi sắp chạm tuổi 60 - Ảnh 1

Ở mảng thời trang dạo phố, Lý Nhược Đồng ưu tiên sự thoải mái, trẻ trung nhưng vẫn khéo léo khoe trọn lợi thế hình thể. Cô từng gây sốt khi diện quần jeans cùng áo thun trắng croptop, kết hợp tóc dập xù bới cao, mang lại hình ảnh năng động, tươi mới như một cô gái đôi mươi. Gần đây nhất, vào tháng 10.2025, những hình ảnh cô xuất hiện tại một khu chợ Trung Quốc trong chiếc áo croptop xám bó sát và quần thể thao đen đã lan truyền mạnh mẽ. Bộ trang phục không chỉ thể hiện sự năng động mà còn tôn lên vòng eo con kiến và vóc dáng săn chắc, không chút mỡ thừa.

Trên thảm đỏ hay tại các sự kiện quan trọng, cô lại biến hóa đầy quyến rũ và thanh lịch. Lý Nhược Đồng thường lựa chọn các thiết kế tinh xảo giúp tôn vinh vóc dáng, từ những chiếc váy cut-out gợi cảm đến đầm công chúa bồng bềnh. Vóc dáng thon gọn và săn chắc chính là "vũ khí" bí mật giúp Lý Nhược Đồng tự tin chinh phục mọi phong cách. Nhiều người hâm mộ còn nhận xét rằng, vẻ đẹp của cô trong những bức ảnh đời thường không qua chỉnh sửa thậm chí còn cuốn hút hơn.

 

Nhan sắc gây kinh ngạc của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng khi sắp chạm tuổi 60 - Ảnh 2

Để duy trì được sắc vóc đáng kinh ngạc với vòng eo chỉ 58 cm, Lý Nhược Đồng đã tuân thủ một lối sống kỷ luật và khoa học trong suốt nhiều năm. Nền tảng thể chất được xây dựng từ thói quen tập luyện không ngừng nghỉ. Cô đã duy trì việc tập luyện cường độ cao, kết hợp giữa gym để tăng cơ, yoga để cải thiện độ dẻo dai và chạy bộ để nâng cao sức bền. Mỗi ngày, người đẹp xứ cảng thơm dành khoảng 90 phút tại phòng gym và không quên nâng tạ tại nhà. Ngay cả trong thời gian bị cách ly, thói quen này vẫn không hề bị gián đoạn.

Quan niệm của Lý Nhược Đồng là "ăn để sống khỏe, không phải ăn để ép cân". Cô nói không với các loại thực phẩm không lành mạnh như bánh ngọt, nước ngọt có ga, cơm trắng, mì gói và các loại tinh bột tinh chế. Thay vào đó, cô ưu tiên rau xanh, trái cây ít ngọt và protein lành mạnh từ cá, trứng, thịt nạc.

Phát sốt trước vẻ ngoài như hot girl của 'Tiểu long nữ' Lý Nhược Đồng ở độ tuổi U60

Phát sốt trước vẻ ngoài như hot girl của 'Tiểu long nữ' Lý Nhược Đồng ở độ tuổi U60

Ở tuổi U60, Lý Nhược Đồng vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung và làn da sáng khoẻ. Bộ đồ bó còn giúp nữ diễn viên khoe được vóc dáng thon thả và đặc biệt là vòng eo săn chắc.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Nhược Đồng sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Phát sốt trước vẻ ngoài như hot girl của 'Tiểu long nữ' Lý Nhược Đồng ở độ tuổi U60

Phát sốt trước vẻ ngoài như hot girl của 'Tiểu long nữ' Lý Nhược Đồng ở độ tuổi U60

Từng khao khát kết hôn, làm mẹ, Lý Nhược Đồng bất ngờ phát ngôn: 'Tôi không muốn yêu đương'

Từng khao khát kết hôn, làm mẹ, Lý Nhược Đồng bất ngờ phát ngôn: 'Tôi không muốn yêu đương'

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng bị hải quan chặn lại vì nghi dùng hộ chiếu giả?

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng bị hải quan chặn lại vì nghi dùng hộ chiếu giả?

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vì thất tình?

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vì thất tình?

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng bị chê ăn quá ít dẫn đến vóc dáng gầy, thiếu sức sống

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng bị chê ăn quá ít dẫn đến vóc dáng gầy, thiếu sức sống

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng khoe 'lưng trần' ở tuổi U60, nhan sắc 'đẹp quên tuổi tác' khiến dân tình trầm trồ

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng khoe 'lưng trần' ở tuổi U60, nhan sắc 'đẹp quên tuổi tác' khiến dân tình trầm trồ

TIN MỚI NHẤT

Những lưu ý quan trọng khi ăn rau lang để đảm bảo sức khỏe và hấp thụ tối đa dinh dưỡng

Những lưu ý quan trọng khi ăn rau lang để đảm bảo sức khỏe và hấp thụ tối đa dinh dưỡng

Dinh dưỡng 1 giờ 1 phút trước
Sực khỏe hiện tại của bé gái 9 tuổi bị cha dượng dùng gậy gỗ, búa đinh đánh

Sực khỏe hiện tại của bé gái 9 tuổi bị cha dượng dùng gậy gỗ, búa đinh đánh

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (21/10-22/10), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (21/10-22/10), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Vết lạ trên áo tố cáo bí mật 'động trời' mà người chồng hiền lành đã chôn giấu suốt 2 năm trời

Vết lạ trên áo tố cáo bí mật 'động trời' mà người chồng hiền lành đã chôn giấu suốt 2 năm trời

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Tài tử Hồng Kim Bảo, Cổ Thiên Lạc tới Việt Nam vào tháng 11/2025

Tài tử Hồng Kim Bảo, Cổ Thiên Lạc tới Việt Nam vào tháng 11/2025

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Cô gái xông lên tát chú rể, sự thật phơi bày khiến khách mời đồng thanh hô hào "đánh tiếp đi!"

Cô gái xông lên tát chú rể, sự thật phơi bày khiến khách mời đồng thanh hô hào "đánh tiếp đi!"

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Máy bay trượt khỏi đường băng, lao xuống biển khiến 2 người tử vong

Máy bay trượt khỏi đường băng, lao xuống biển khiến 2 người tử vong

Thế giới 1 giờ 47 phút trước
Phim của Dương Tử và Lý Hiện bất ngờ lập thành tích dù lên sóng từ lâu

Phim của Dương Tử và Lý Hiện bất ngờ lập thành tích dù lên sóng từ lâu

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Tác giả ca khúc "Thời hoa đỏ" - Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng qua đời

Tác giả ca khúc "Thời hoa đỏ" - Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng qua đời

Hậu trường 1 giờ 55 phút trước
Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Đời sống 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Gia cảnh của nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong ở Thanh Hóa

Gia cảnh của nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong ở Thanh Hóa

Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài tử Hồng Kim Bảo, Cổ Thiên Lạc tới Việt Nam vào tháng 11/2025

Tài tử Hồng Kim Bảo, Cổ Thiên Lạc tới Việt Nam vào tháng 11/2025

Phim của Dương Tử và Lý Hiện bất ngờ lập thành tích dù lên sóng từ lâu

Phim của Dương Tử và Lý Hiện bất ngờ lập thành tích dù lên sóng từ lâu

Đậu Kiêu lâm thảm cảnh tiền mất, tình tan sau khi cố bước chân vào làm rể nhà hào môn

Đậu Kiêu lâm thảm cảnh tiền mất, tình tan sau khi cố bước chân vào làm rể nhà hào môn

Xúc động Từ Hy Đệ đeo vòng cổ làm từ tro cốt của chị gái Từ Hy Viên

Xúc động Từ Hy Đệ đeo vòng cổ làm từ tro cốt của chị gái Từ Hy Viên

'Vương miện ngàn vàng' Hoàng Tử Thao đội cho vợ trong ngày cưới 'gây sốt' 'MXH

'Vương miện ngàn vàng' Hoàng Tử Thao đội cho vợ trong ngày cưới 'gây sốt' 'MXH

Diễn viên Lưu Dịch Sướng bị bắt giam, ẩu đả trong tù khiến 1 người bị thương

Diễn viên Lưu Dịch Sướng bị bắt giam, ẩu đả trong tù khiến 1 người bị thương