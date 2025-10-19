Vụ việc nam sinh L.Q.H. (ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa) bị bạn cùng trường là P.T.B.N. (ở xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) đâm tử vong, xảy ra trưa ngày 17/10 đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 18/10, lãnh đạo Trường THPT Đặng Thai Mai cho biết, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã thăm hỏi, động viên gia đình em H. Sáng nay, gia đình cũng đã lo xong hậu sự cho học sinh gặp nạn. Về nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự việc, lãnh đạo nhà trường hiện chưa nắm rõ.

Cũng theo lãnh đạo nhà trường, em H. là con đầu trong gia đình có 2 anh em. Bố H. làm nghề tự do tại địa phương, còn mẹ là công nhân.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc - Ảnh: VietNamNet

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã triệu tập các học sinh có liên quan để xác minh. Nguồn tin trên báo VietNamNet cho biết thêm, em N. hiện đang bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 17/10, tại khu vực cây xăng thuộc thôn Xa Thư, xã Quảng Bình đã xảy ra vụ xô xát giữa em N. và em H. Trong lúc đánh nhau, N. đã dùng dao đâm H. khiến nam sinh này bị thương nặng. H. sau đó đã được bạn vè và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương nhưng nam sinh không qua khỏi.

Ngay khi nắm bắt thông tin, Ban Giám hiệu cùng cô giáo chủ nhiệm đã có mặt tại hiện trường và bệnh viện để nắm bắt tình hình. Đồng thời, nhà trường cũng phối hợp với gia đình và Công an xã Quảng Bình xử lý vụ việc.

Cũng theo đại diện nhà trường, 2 nam sinh không thuộc diện học sinh cá biệt, có lực học đạt, hạnh kiểm khá. Trước khi xảy ra sự việc đau lòng trên, 2 em này cũng không có mâu thuẫn, xô xát gì trong trường.

