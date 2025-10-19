Chiều 19/10, lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm cho biết, lực lượng công an đang làm việc với những người liên quan đến vụ cháu bé nghi bị bạo hành.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 19/10, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết chính quyền đã giao công an xã vào cuộc xác minh vụ việc nữ sinh học lớp 5 trên địa bàn nghi bị người thân bạo hành.

"Ngay sau khi nhận thông tin, chúng tôi đã cử cán bộ đến thăm hỏi, nắm bắt tình hình. Công an xã đã vào cuộc để xác minh, làm rõ", ông Tuấn thông tin.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Đạm, cho biết vào sáng cùng ngày, nhà trường nhận được thông tin về việc học sinh H.T.N.L., lớp 5, bị bạo hành và đang cấp cứu tại trạm y tế địa phương.

Khi thầy cô đến, nữ sinh trong tình trạng sợ hãi, chân khó cử động, có một vết thương ở vùng đầu, chảy máu và nhiều vùng da trên cơ thể bị thâm tím.

Hình ảnh bé gái bị thương ở vùng đầu và thâm tím khắp cơ thể - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, giáo viên sau đó phối hợp với chính quyền địa phương đưa nữ sinh đến bệnh viện ở thành phố Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An để điều trị. Tại đây, vết thương hở trên đầu của nữ sinh được bác sĩ khâu 5-6 mũi.

Trò chuyện với các cô giáo, nữ sinh cho biết đã bị cha dượng đánh, còn mẹ ruột đang về nhà ngoại ở miền Bắc.

Lãnh đạo Công an xã Cổ Đạm cho biết đã cử các tổ vào cuộc xác minh. Khi có kết quả điều tra, đơn vị này sẽ thông tin cụ thể.

