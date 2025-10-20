Máy bay trượt khỏi đường băng, lao xuống biển khiến 2 người tử vong

Thế giới 20/10/2025 11:04

Hai người thiệt mạng tại sân bay quốc tế Hồng Kông (Trung Quốc) sau khi máy bay chở hàng trượt khỏi đường băng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, dẫn tin từ Đài ABC News, ngày 20/10 dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết 4 thành viên phi hành đoàn trên máy bay đã được cứu sống.

Chiếc máy bay chở hàng cho hãng Emirates trượt khỏi đường băng sau khi đến sân bay quốc tế Hồng Kông và rơi xuống biển, theo cơ quan quản lý sân bay.

Cảnh sát xác nhận vụ tai nạn xảy ra lúc 3 giờ 50 phút sáng 20-10 (giờ địa phương). Hai người thiệt mạng - được cho là nhân viên sân bay - lúc đó không có mặt trên máy bay mà ở trong một xe chở nhiên liệu. 

Chiếc xe này bị rơi khỏi đường băng cùng lúc với máy bay. Cảnh sát nghi ngờ máy bay đã va chạm với chiếc xe khi nó rơi khỏi đường băng.

Các quan chức cho biết máy bay ban đầu khởi hành từ Dubai. Cục Quản lý sân bay Hồng Kông thông báo các hoạt động cứu hộ được triển khai ngay sau sự cố và Trung tâm khẩn cấp sân bay lập tức thực thi nhiệm vụ. 

Đường băng phía Bắc sân bay đang bị tạm đóng, trong khi đường băng phía Nam và trung tâm sẽ tiếp tục hoạt động.

Đánh giá dữ liệu ADS-B của trang web theo dõi an toàn bay FlightRadar24 cho thấy khi chiếc Boeing 747 chạm mặt nước, nó đang di chuyển với tốc độ khoảng 90 km/giờ. 

Theo thông tin từ VnExpress, máy bay vận tải Boeing 747 của hãng hàng không Emirates, do hãng hàng không AirACT của Thổ Nhĩ Kỳ vận hành và mang số hiệu chuyến bay EK9788, trượt khỏi đường băng phía bắc Sân bay Quốc tế Hong Kong của Trung Quốc khi đang hạ cánh vào khoảng 4h sáng nay (3h giờ Hà Nội).

Cảnh sát Hong Kong nhận định chiếc Boeing 747 đã va chạm với một phương tiện mặt đất, khiến cả máy bay và phương tiện này rơi xuống vùng biển ngoài đường băng.

Hình ảnh hiện trường cho thấy máy bay chìm một phần dưới nước, phần đuôi bị gãy rời. Cả 4 thành viên tổ lái trên máy bay đều thoát hiểm an toàn và không bị thương.

Một máy bay của Cathay Pacific, dự kiến tiếp đất sau máy bay chở hàng, phải hủy hạ cánh và chuyển hướng sang đường băng phía nam sân bay.

Máy bay trượt khỏi đường băng, lao xuống biển khiến 2 người tử vong - Ảnh 1

Dữ liệu định vị chuyến bay EK9788 khi xảy ra sự cố sáng 20/10 - Ảnh: FlightRadar24

Dữ liệu trên trang theo dõi hàng không FlightRadar24 cho thấy máy bay Boeing 747 duy trì đường hạ cánh ổn định, trước khi đột ngột ngoặt gấp sang trái và lao ra hướng biển.

Giới chức địa phương cho hay một người đàn ông trên phương tiện đã thiệt mạng, người còn lại được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Đường băng phía bắc sân bay đã phải đóng cửa để phục vụ công tác cứu hộ. Cơ quan Hàng không Hong Kong đã triển khai trực thăng để hỗ trợ hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.

Hãng hàng không Emirates và AirACT chưa lên tiếng về sự việc.

 

Đây là sự cố máy bay lao khỏi đường băng thứ hai xảy ra tại sân bay quốc tế Hong Kong trong vòng hai tháng qua. Ngày 8/9, máy bay của HK Express từ Bắc Kinh cũng trượt khỏi đường băng phía bắc sau khi hạ cánh giữa lúc bão cấp 8 đổ bộ. Máy bay đâm vào biển báo và dừng lại ở bãi cỏ, không có ai bị thương.

Sống ở New Zealand, ông Laurence Watkins từng khiến cả thế giới ngạc nhiên khi sở hữu cái tên dài tới sáu trang giấy, dài đến mức chỉ riêng việc đọc hết cũng mất gần 20 phút.

