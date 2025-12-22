Cận kề Lễ Giáng sinh (24/12-25/12), 3 con giáp may mắn vô biên, vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Tâm linh - Tử vi 22/12/2025 17:34

3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến.

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ rất hanh thông, suôn sẻ. Công việc tiến triển theo đúng kế hoạch đã định mang lại kết quả tốt, nhờ đó tài lộc của của bản mệnh cũng cải thiện đáng kể. Con giáp may mắn này sẽ không phải suy nghĩ nhiều về tiền bạc.

Đường tình duyên của bạn cũng sẽ không có nhiều biến động, bản mệnh và nửa kia vẫn đành cho nhau sự quan tâm, chăm sóc nhưng tình yêu lại chưa có cơ hội thăng hoa. Đồng thời, bạn đừng cố gắng che giấu cảm xúc mà cứ để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên, chia sẻ nhiều hơn sẽ giúp hai người hiểu nhau hơn.

Cận kề Lễ Giáng sinh (24/12-25/12), 3 con giáp may mắn vô biên, vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thiên Tài soi chiếu, mang đến may mắn về đường tài lộc cho người tuổi Dậu Có cơ hội phát tài trong 5 ngày nữa. Bản mệnh có thể nhận được một khoản tiền thưởng “từ trên trời rơi xuống”, nhưng chính vì là tiền không chính đáng nên lời khuyên cho tuổi Dậu là không nên phụ thuộc quá nhiều vào nó.

Ngũ hành tương sinh cho thấy ai còn độc thân trở nên cực kỳ đào hoa trong ngày hôm nay. Bạn dễ dàng tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác phái nhờ những tính cách hiền hòa, cởi mở. Những cặp đôi đang giải qua giai đoạn hạnh phúc, vui vẻ hiếm có.

Cận kề Lễ Giáng sinh (24/12-25/12), 3 con giáp may mắn vô biên, vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

người tuổi Ngọ sẽ được trao nhiều cơ hội để kiếm tiền thuận lợi hơn. Tuy nhiên, cơ hội đến thuận lợi như vậy cũng kèm theo không ít rủi ro tiềm ẩn. Bản mệnh tốt nhất phải luôn giữ cho đầu óc tỉnh táo, đừng vội quyết định điều gì khi chưa nắm chắc kết quả, nhất là các lĩnh vực đầu tư tiền bạc.

Vận trình tình cảm của người tuổi Ngọ cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Người độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp, có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ sau này, cho mình cơ hội được hạnh phúc bền lâu. Người đã có đôi có một ngày tình yêu thăng hoa, yêu thương chắp cánh.

 

Cận kề Lễ Giáng sinh (24/12-25/12), 3 con giáp may mắn vô biên, vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Hiện tượng hiếm gặp: Thác nước "chảy ngược" lên trời khiến nhiều người kinh ngạc

Hiện tượng hiếm gặp: Thác nước "chảy ngược" lên trời khiến nhiều người kinh ngạc

Video 1 giờ 33 phút trước
Cận kề Lễ Giáng sinh (24/12-25/12), 3 con giáp may mắn vô biên, vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Cận kề Lễ Giáng sinh (24/12-25/12), 3 con giáp may mắn vô biên, vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Vừa ra khỏi nhà, người đàn ông đi về phía cậu bé đang chơi cầu lông đá gục bé trên phố rồi bỏ đi

Vừa ra khỏi nhà, người đàn ông đi về phía cậu bé đang chơi cầu lông đá gục bé trên phố rồi bỏ đi

Video 1 giờ 48 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Tạ Đình Phong bận chạy show, Vương Phi đưa con gái đi Nhật Bản du lịch

Tạ Đình Phong bận chạy show, Vương Phi đưa con gái đi Nhật Bản du lịch

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Nghẹt thở giải cứu 8 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà trọ 6 tầng tại Bắc Ninh

Nghẹt thở giải cứu 8 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà trọ 6 tầng tại Bắc Ninh

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Chồng đi công tác về bất ngờ, vào phòng tắm thì 'rụng rời' tay chân trước hành động kỳ lạ của vợ

Chồng đi công tác về bất ngờ, vào phòng tắm thì 'rụng rời' tay chân trước hành động kỳ lạ của vợ

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Diễn biến MỚI trong vụ hơn 60 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Bà Rịa

Diễn biến MỚI trong vụ hơn 60 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Bà Rịa

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
NÓNG: Danh tính nhóm người 'hô biến' thịt heo thành thịt bò bằng hóa chất, mỗi ngày sản xuất 600kg

NÓNG: Danh tính nhóm người 'hô biến' thịt heo thành thịt bò bằng hóa chất, mỗi ngày sản xuất 600kg

Đời sống 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính bất ngờ của đối tượng đâm nam bảo vệ bệnh viện tử vong

Danh tính bất ngờ của đối tượng đâm nam bảo vệ bệnh viện tử vong

Bàng hoàng con gái 19 tuổi bất ngờ gọi cho mẹ, báo đã sinh rớt tại nhà

Bàng hoàng con gái 19 tuổi bất ngờ gọi cho mẹ, báo đã sinh rớt tại nhà

Thanh Hóa: Lên kịch bản "giả chết" trục lợi gần 1,3 tỉ đồng bảo hiểm, 5 năm sau quay về xin xóa khai tử

Thanh Hóa: Lên kịch bản "giả chết" trục lợi gần 1,3 tỉ đồng bảo hiểm, 5 năm sau quay về xin xóa khai tử

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, Phật Bà hiển linh phù hộ 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề

Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, Phật Bà hiển linh phù hộ 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề

Sau đêm nay, Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Sau đêm nay, Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/12/2025), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/12/2025), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Bước sang năm mới (năm 2026), vận may theo gió ùa vào nhà, 3 con giáp BẠC VÀNG ĐẦY KHO, rộng đường thăng tiến, Phúc Khí vây quanh

Bước sang năm mới (năm 2026), vận may theo gió ùa vào nhà, 3 con giáp BẠC VÀNG ĐẦY KHO, rộng đường thăng tiến, Phúc Khí vây quanh