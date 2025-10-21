Thứ 3,4,5 (21-23/10): 3 con giáp tài lộc hanh thông, lương thưởng tăng vùn vụt, giàu có sung túc hơn người

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, tuổi Tý dễ rơi vào tình trạng nóng nảy và cáu kỉnh. Bản mệnh luôn cho rằng mình hiểu rõ mọi việc nhất nên chỉ thích làm theo ý muốn cá nhân. Do đó, bản mệnh nên thật cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định, đã bắt tay vào làm việc gì thì không tạo sơ hở cho kẻ khác lợi dụng.

Trong ngày hôm nay, mối quan hệ giữa tuổi Tý và nửa kia xảy ra nhiều mâu thuẫn. Để cải thiện tình trạng này, con giáp này nên tránh tình trạng so đo hơn thua, bởi dù người thắng cuộc là ai thì bản mệnh cũng sẽ chẳng thể vui vẻ.

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thâ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong ngày này sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc và tài chính. Các dự án kinh doanh hoặc đầu tư trước đây có thể mang lại kết quả vượt mong đợi, giúp bạn thu về khoản lợi nhuận đáng kể.

Năng lượng tích cực của bạn thu hút sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và đối tác, mở ra cơ hội thăng tiến hoặc hợp tác mới. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng trong việc quản lý chi tiêu để tránh lãng phí.

Lời khuyên trong thời gian tới, những người tuổi Thìn hãy tận dụng cơ hội nhưng giữ tâm thế bình tĩnh, tránh quyết định vội vàng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu tìm cách chữa lành bản thân.

Ngày này tuổi Sửu là người chịu khó làm việc, muốn mọi vấn đề phải hoàn hảo theo cách riêng của bạn, không có sai sót quá lớn.

Công việc: Trong công việc, người tuổi Sửu đang có sự dày dặn kinh nghiệm, truyền đạt dễ hiểu.

Tình cảm: Trong tình yêu, vốn dĩ bạn đã thấu đáo, luôn đặt mối quan hệ lên trên hết. Thế nhưng, hiện tại cả hai lại bế tắc với mâu thuẫn chưa thể giải quyết.

Tài lộc: Về mặt tài chính, tự an ủi bản thân, cố gắng xây dựng tài chính rõ ràng hơn.

Sức khoẻ: Chăm sóc sức khoẻ răng miệng theo cách riêng của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!