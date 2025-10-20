Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị bạn học bắt liếm biển số xe, gọi kẻ bắt nạt là 'bố'

Trong clip, một nam sinh vừa cầm điện thoại quay, vừa văng tục bắt nạn nhân quỳ gối, bò xin lỗi và gọi từng người là 'bố'; ép cậu bé liếm biển xe máy...

Theo thông tin từ báo Dân trí, đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nam sinh bị nhóm học sinh quây lại, liên tục quát mắng, bắt quỳ.

Đáng chú ý, một thanh niên trong nhóm ép nam sinh phải bò ra phía sau đuôi xe và liếm biển số xe máy. Khi nam sinh này chần chừ, thanh niên kia đã dùng chân đạp vào mặt. Cuối cùng, nam sinh phải thực hiện theo yêu cầu của nhóm bạn, nhưng vẫn tiếp tục bị đánh.

Đoạn clip gây phẫn nộ. Nhiều độc giả bình luận cho biết họ đã khóc khi xem đoạn clip này vì nghĩ đến nam sinh bằng tuổi con mình.

Nam sinh được cho là học sinh lớp 10 của Trường THPT Minh Phú, xã Sóc Sơn (địa bàn huyện Sóc Sơn cũ), Hà Nội.

Nam sinh bị nhóm bạn bắt quỳ gối, bò giữa đường, ép phải liếm biển số xe máy - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết học sinh bị bạn đánh trong clip lan truyền trên mạng đang học lớp 10 Trường THPT Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội). Sở đã nắm bắt sự việc và yêu cầu đơn vị liên quan báo cáo.

Theo báo cáo của Trường THPT Minh Phú vào ngày 20-10, ngay sau khi biết có clip trên, nhà trường đã gửi thông tin đến Công an xã Sóc Sơn để xác minh.

Theo kết quả xác minh, học sinh bị bắt nạt là em N.Đ.H., học sinh lớp 10 Trường THPT Minh Phú. Nhóm 6 người còn lại trong clip có năm sinh từ 2007 đến 2010, đều ở tại xã Sóc Sơn, trong đó có 2 em là học sinh lớp 10 học chương trình giáo dục thường xuyên.

Vụ bạo lực học đường này xảy ra vào ngày 15-10. Theo ban giám hiệu Trường THPT Minh Phú, đại diện nhà trường và đại diện cha mẹ học sinh đã đến gia đình học sinh N.Đ.H. hỏi thăm và động viên.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Sóc Sơn tiếp tục điều tra. Tới ngày 20-10, em N.Đ.H. đã đi học bình thường trở lại. Nhà trường bố trí tổ tư vấn hỗ trợ tâm lý để ổn định sức khỏe tinh thần cho học sinh.

