Xót xa bé trai chưa kẹp dây rốn bị bỏ rơi trước cửa trại trẻ mồ côi

Đời sống 20/10/2025 15:58

Người dân tổ 26, phường Nùng Trí Cao phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ lại trong chiếc chậu nhựa lót bao màu đen, đặt trước cửa trại trẻ mồ côi (Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng).

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào tối 19/10, người dân tổ 26, phường Nùng Trí Cao phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ lại trong chiếc chậu nhựa lót bao màu đen, đặt trước cửa trại trẻ mồ côi (Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng).

Khi được phát hiện, cháu bé đã cắt dây rốn nhưng chưa được kẹp, tím quanh môi và gốc mũi, đang khóc yếu. Cháu bé được đặt trong một chiếc chậu nhựa.

Người dân lập tức đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng để cấp cứu. Các bác sĩ cho biết, khi vào viện, bé tỉnh táo, phản xạ sơ sinh khá, chỉ số sinh tồn ổn định. Cháu đã được kẹp rốn vô khuẩn, vệ sinh, truyền dịch và chăm sóc y tế. Đến sáng 20.10, sức khỏe bé trai đã ổn định, bú được, môi hồng trở lại.

Hiện người phát hiện vẫn đang ở lại bệnh viện hỗ trợ chăm sóc bé, trong khi bệnh viện tiếp tục theo dõi, bảo đảm dinh dưỡng và y tế cần thiết.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng thông báo, ai là người thân của cháu bé, vui lòng liên hệ với bệnh viện để phối hợp chăm sóc và làm thủ tục theo quy định. Khi đến, đề nghị mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ để xác minh thông tin.

Xót xa bé trai chưa kẹp dây rốn bị bỏ rơi trước cửa trại trẻ mồ côi - Ảnh 1
Tìm người thân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại Cao Bằn - Ảnh: Ngọc Châm

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, ngày 30/9, một bé trai được phát hiện bị bỏ rơi tại địa chỉ 145/2 đường Hoàng Văn Bốn, khu phố 19, phường Long Bình (Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi giáo xứ Hà Nội).

Thời điểm phát hiện, cháu khoảng 3-4 tháng tuổi, mặc áo sơ sinh được đặt trong giỏ nhựa có vài bộ đồ sơ sinh và 3 bình sữa. Ngoài ra, không có bất kỳ thông tin nào để lại.

Nhận tin báo, UBND phường đã tới ghi nhận, trước mắt giao cháu bé cho Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi giáo xứ Hà Nội chăm sóc, nuôi dưỡng.

Đồng thời, chính quyền thông báo rộng rãi tìm thân nhân của bé trai nói trên. Sau 7 ngày kể từ khi thông báo, phường sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định đối với trẻ bị bỏ rơi.

Danh tính 'nữ quái' cầm đầu nhóm giang hồ xông vào phòng trọ chém 4 người

Danh tính 'nữ quái' cầm đầu nhóm giang hồ xông vào phòng trọ chém 4 người

Ngày 20/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam 4 đối tượng để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Xem thêm
Từ khóa:   tin moi bỏ rơi trẻ em tin moi

TIN MỚI NHẤT

Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị bạn học bắt liếm biển số xe, gọi kẻ bắt nạt là 'bố'

Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị bạn học bắt liếm biển số xe, gọi kẻ bắt nạt là 'bố'

Đời sống 44 phút trước
Tai nạn thương tâm: 3 nam thanh niên tử vong khi ô tô con đâm trực diện xe container

Tai nạn thương tâm: 3 nam thanh niên tử vong khi ô tô con đâm trực diện xe container

Video 47 phút trước
Củ cải muối​ với nhiều lợi ích sức khoẻ nhưng hãy lưu ý điều này

Củ cải muối​ với nhiều lợi ích sức khoẻ nhưng hãy lưu ý điều này

Dinh dưỡng 1 giờ 12 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 21/10/2025, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 21/10/2025, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Chồng 'hoảng hồn' trước hành động vô ý này, hoàn toàn từ bỏ ý định ngoại tình

Chồng 'hoảng hồn' trước hành động vô ý này, hoàn toàn từ bỏ ý định ngoại tình

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Ô tô tông trúng xe máy, cú va chạm mạnh khiến 4 người trong gia đình tử vong, xe máy bốc cháy ngay lập tức

Ô tô tông trúng xe máy, cú va chạm mạnh khiến 4 người trong gia đình tử vong, xe máy bốc cháy ngay lập tức

Video 1 giờ 27 phút trước
Va chạm trên phố, 2 nữ tài xế có màn xử lý bất ngờ khiến người qua đường ngạc nhiên

Va chạm trên phố, 2 nữ tài xế có màn xử lý bất ngờ khiến người qua đường ngạc nhiên

Video 1 giờ 33 phút trước
Máy bay chở hàng đã trượt khỏi đường băng và lao xuống biển khiến 2 người tử vong thương tâm

Máy bay chở hàng đã trượt khỏi đường băng và lao xuống biển khiến 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 37 phút trước
Xe ô tô đang đi trên đường bất ngờ chệch hướng, đâm vào cột đèn ven đường khiến 4 người tử vong

Xe ô tô đang đi trên đường bất ngờ chệch hướng, đâm vào cột đèn ven đường khiến 4 người tử vong

Video 1 giờ 41 phút trước
Xót xa bé trai chưa kẹp dây rốn bị bỏ rơi trước cửa trại trẻ mồ côi

Xót xa bé trai chưa kẹp dây rốn bị bỏ rơi trước cửa trại trẻ mồ côi

Đời sống 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Gia cảnh của nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong ở Thanh Hóa

Gia cảnh của nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong ở Thanh Hóa

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Tử vi thứ Ba 21/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Ba 21/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lửa bao trùm căn hộ chung cư ở TP.HCM, người dân hoảng loạn tháo chạy

Lửa bao trùm căn hộ chung cư ở TP.HCM, người dân hoảng loạn tháo chạy

Bé trai 4 tuổi nghi bị lừa "đến khách sạn gặp cha" rồi bỏ rơi, nghi con của cặp vợ chồng Việt sống tại Nhật

Bé trai 4 tuổi nghi bị lừa "đến khách sạn gặp cha" rồi bỏ rơi, nghi con của cặp vợ chồng Việt sống tại Nhật

Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị bạn học bắt liếm biển số xe, gọi kẻ bắt nạt là 'bố'

Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị bạn học bắt liếm biển số xe, gọi kẻ bắt nạt là 'bố'

Danh tính 'nữ quái' cầm đầu nhóm giang hồ xông vào phòng trọ chém 4 người

Danh tính 'nữ quái' cầm đầu nhóm giang hồ xông vào phòng trọ chém 4 người

Bàng hoàng bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh

Bàng hoàng bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh

Vụ cha dượng bạo hành bé gái 10 tuổi: Cháu bé bị đánh rồi nhốt trong nhà

Vụ cha dượng bạo hành bé gái 10 tuổi: Cháu bé bị đánh rồi nhốt trong nhà