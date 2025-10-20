Người dân tổ 26, phường Nùng Trí Cao phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ lại trong chiếc chậu nhựa lót bao màu đen, đặt trước cửa trại trẻ mồ côi (Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng).

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào tối 19/10, người dân tổ 26, phường Nùng Trí Cao phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ lại trong chiếc chậu nhựa lót bao màu đen, đặt trước cửa trại trẻ mồ côi (Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng).

Khi được phát hiện, cháu bé đã cắt dây rốn nhưng chưa được kẹp, tím quanh môi và gốc mũi, đang khóc yếu. Cháu bé được đặt trong một chiếc chậu nhựa.

Người dân lập tức đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng để cấp cứu. Các bác sĩ cho biết, khi vào viện, bé tỉnh táo, phản xạ sơ sinh khá, chỉ số sinh tồn ổn định. Cháu đã được kẹp rốn vô khuẩn, vệ sinh, truyền dịch và chăm sóc y tế. Đến sáng 20.10, sức khỏe bé trai đã ổn định, bú được, môi hồng trở lại.

Hiện người phát hiện vẫn đang ở lại bệnh viện hỗ trợ chăm sóc bé, trong khi bệnh viện tiếp tục theo dõi, bảo đảm dinh dưỡng và y tế cần thiết.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng thông báo, ai là người thân của cháu bé, vui lòng liên hệ với bệnh viện để phối hợp chăm sóc và làm thủ tục theo quy định. Khi đến, đề nghị mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ để xác minh thông tin.

Tìm người thân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại Cao Bằn - Ảnh: Ngọc Châm

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, ngày 30/9, một bé trai được phát hiện bị bỏ rơi tại địa chỉ 145/2 đường Hoàng Văn Bốn, khu phố 19, phường Long Bình (Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi giáo xứ Hà Nội).

Thời điểm phát hiện, cháu khoảng 3-4 tháng tuổi, mặc áo sơ sinh được đặt trong giỏ nhựa có vài bộ đồ sơ sinh và 3 bình sữa. Ngoài ra, không có bất kỳ thông tin nào để lại.

Nhận tin báo, UBND phường đã tới ghi nhận, trước mắt giao cháu bé cho Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi giáo xứ Hà Nội chăm sóc, nuôi dưỡng.

Đồng thời, chính quyền thông báo rộng rãi tìm thân nhân của bé trai nói trên. Sau 7 ngày kể từ khi thông báo, phường sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định đối với trẻ bị bỏ rơi.

