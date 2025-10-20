Danh tính 'nữ quái' cầm đầu nhóm giang hồ xông vào phòng trọ chém 4 người

Đời sống 20/10/2025 15:37

Ngày 20/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam 4 đối tượng để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 19/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Các đối tượng gồm Phạm Thị Ngọc Trang (SN 1991, trú tại xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Bình), Lê Hoàng Phong (SN 2007, trú tại xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi), Phạm Tiến Dũng (SN 2008, trú tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) và Bùi Đức Huy (SN 2006, trú tại phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

Danh tính 'nữ quái' cầm đầu nhóm giang hồ xông vào phòng trọ chém 4 người - Ảnh 1
Trang cùng đồng phạm tại cơ quan điều tra - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, kết quả điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn cá nhân với Nguyễn Hoàng Bảo Trân (SN 2011) và nhóm bạn, đối tượng Phạm Thị Ngọc Trang đã khởi xướng, rủ thêm các đối tượng Phong, Dũng và Huy mang theo một con dao dài 60cm làm hung khí đánh đối thủ.

Khi đến phòng trọ, cả nhóm xông vào đánh khiến Lê Thị Bảo Trân, Phan Thị Mai Liên (SN 2002), Lê Hữu Tín (SN 2010) và Võ Lê Hoàng Châu (SN 2011, tất cả cùng trú tại Đà Nẵng) bị thương, trong đó một số nạn nhân bị chém trọng thương.

Sau khi gây án, nhóm do Trang cầm đầu cất giấu hung khí và bỏ trốn.

Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bàng hoàng bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh

Bàng hoàng bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh

Công an xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh thông tin, sáng 20/10, đơn vị giải cứu an toàn cho bé gái 4 tuổi bị chính bố đẻ treo lên trần nhà ở tại thôn Dùm.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ quái chém người tin moi mâu thuẫn

TIN MỚI NHẤT

Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị bạn học bắt liếm biển số xe, gọi kẻ bắt nạt là 'bố'

Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị bạn học bắt liếm biển số xe, gọi kẻ bắt nạt là 'bố'

Đời sống 44 phút trước
Tai nạn thương tâm: 3 nam thanh niên tử vong khi ô tô con đâm trực diện xe container

Tai nạn thương tâm: 3 nam thanh niên tử vong khi ô tô con đâm trực diện xe container

Video 47 phút trước
Củ cải muối​ với nhiều lợi ích sức khoẻ nhưng hãy lưu ý điều này

Củ cải muối​ với nhiều lợi ích sức khoẻ nhưng hãy lưu ý điều này

Dinh dưỡng 1 giờ 11 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 21/10/2025, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 21/10/2025, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Chồng 'hoảng hồn' trước hành động vô ý này, hoàn toàn từ bỏ ý định ngoại tình

Chồng 'hoảng hồn' trước hành động vô ý này, hoàn toàn từ bỏ ý định ngoại tình

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Ô tô tông trúng xe máy, cú va chạm mạnh khiến 4 người trong gia đình tử vong, xe máy bốc cháy ngay lập tức

Ô tô tông trúng xe máy, cú va chạm mạnh khiến 4 người trong gia đình tử vong, xe máy bốc cháy ngay lập tức

Video 1 giờ 27 phút trước
Va chạm trên phố, 2 nữ tài xế có màn xử lý bất ngờ khiến người qua đường ngạc nhiên

Va chạm trên phố, 2 nữ tài xế có màn xử lý bất ngờ khiến người qua đường ngạc nhiên

Video 1 giờ 33 phút trước
Máy bay chở hàng đã trượt khỏi đường băng và lao xuống biển khiến 2 người tử vong thương tâm

Máy bay chở hàng đã trượt khỏi đường băng và lao xuống biển khiến 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 37 phút trước
Xe ô tô đang đi trên đường bất ngờ chệch hướng, đâm vào cột đèn ven đường khiến 4 người tử vong

Xe ô tô đang đi trên đường bất ngờ chệch hướng, đâm vào cột đèn ven đường khiến 4 người tử vong

Video 1 giờ 41 phút trước
Xót xa bé trai chưa kẹp dây rốn bị bỏ rơi trước cửa trại trẻ mồ côi

Xót xa bé trai chưa kẹp dây rốn bị bỏ rơi trước cửa trại trẻ mồ côi

Đời sống 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Gia cảnh của nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong ở Thanh Hóa

Gia cảnh của nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong ở Thanh Hóa

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Tử vi thứ Ba 21/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Ba 21/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lửa bao trùm căn hộ chung cư ở TP.HCM, người dân hoảng loạn tháo chạy

Lửa bao trùm căn hộ chung cư ở TP.HCM, người dân hoảng loạn tháo chạy

Bé trai 4 tuổi nghi bị lừa "đến khách sạn gặp cha" rồi bỏ rơi, nghi con của cặp vợ chồng Việt sống tại Nhật

Bé trai 4 tuổi nghi bị lừa "đến khách sạn gặp cha" rồi bỏ rơi, nghi con của cặp vợ chồng Việt sống tại Nhật

Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị bạn học bắt liếm biển số xe, gọi kẻ bắt nạt là 'bố'

Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị bạn học bắt liếm biển số xe, gọi kẻ bắt nạt là 'bố'

Xót xa bé trai chưa kẹp dây rốn bị bỏ rơi trước cửa trại trẻ mồ côi

Xót xa bé trai chưa kẹp dây rốn bị bỏ rơi trước cửa trại trẻ mồ côi

Bàng hoàng bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh

Bàng hoàng bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh

Vụ cha dượng bạo hành bé gái 10 tuổi: Cháu bé bị đánh rồi nhốt trong nhà

Vụ cha dượng bạo hành bé gái 10 tuổi: Cháu bé bị đánh rồi nhốt trong nhà