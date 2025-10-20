Ngày 20/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam 4 đối tượng để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 19/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Các đối tượng gồm Phạm Thị Ngọc Trang (SN 1991, trú tại xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Bình), Lê Hoàng Phong (SN 2007, trú tại xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi), Phạm Tiến Dũng (SN 2008, trú tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) và Bùi Đức Huy (SN 2006, trú tại phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

Trang cùng đồng phạm tại cơ quan điều tra - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, kết quả điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn cá nhân với Nguyễn Hoàng Bảo Trân (SN 2011) và nhóm bạn, đối tượng Phạm Thị Ngọc Trang đã khởi xướng, rủ thêm các đối tượng Phong, Dũng và Huy mang theo một con dao dài 60cm làm hung khí đánh đối thủ.

Khi đến phòng trọ, cả nhóm xông vào đánh khiến Lê Thị Bảo Trân, Phan Thị Mai Liên (SN 2002), Lê Hữu Tín (SN 2010) và Võ Lê Hoàng Châu (SN 2011, tất cả cùng trú tại Đà Nẵng) bị thương, trong đó một số nạn nhân bị chém trọng thương.

Sau khi gây án, nhóm do Trang cầm đầu cất giấu hung khí và bỏ trốn.

Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-nu-quai-cam-au-nhom-giang-ho-xong-vao-phong-tro-chem-4-nguoi-744442.html