Gần 7h sáng 19/10, ông Hiệp nhận được điện thoại báo tin cháu L. nghi bị người cha dượng là Nguyễn Văn Nam đánh đập, bạo hành, dẫn đến thương tích.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ông Phan Viết Hiệp (trưởng thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm) nói rằng Nguyễn Văn Nam đang chờ xây nhà mới nên đã về thôn Phú Hòa thuê trọ khoảng 2 năm nay. Nam làm nghề lao động tự do, ít tiếp xúc với hàng xóm.

Khi ông Hiệp đến ngôi nhà trọ thì Nam không có ở nhà, cửa của ngôi nhà bị khóa ngoài. Cháu L. ở trong nhà, mở cửa sổ kêu hàng xóm nhờ giúp đỡ.

“Tôi và một số người đến ngôi nhà trọ thì cháu L. ở trong nhà kêu đau, sau đó tôi gọi công an xã đến để tìm cách phá cửa để đưa cháu đi bệnh viện. Khi chưa kịp phá cửa thì thấy Nam về mở cửa, tôi nhìn thấy trên đầu cháu có vết thương nên nhanh chóng đưa cháu đến Trạm y tế xã Cổ Đạm” - ông Hiệp nói.

Sau khi đến Trạm y tế xã Cổ Đạm, các bác sĩ nhận thấy vết thương trên đầu của cháu L. cần chụp phim. Thời điểm này hiệu trưởng Trường tiểu học Cổ Đạm cũng có mặt tại trạm y tế nên cô đã chở cháu đến Bệnh viện TP Vinh để kiểm tra.

Cũng theo ông Hiệp, trong quá trình về mở cửa để cháu L. ra ngoài thì Nam cũng thừa nhận đánh cháu L., chính cháu L. cũng nói bị cha đánh dẫn đến thương tích.

“Vào năm ngoái Nam cũng đánh cháu L., chính tôi đưa cháu đến trạm y tế thăm khám, sau đó đưa cháu L. về ở nhà tôi mấy ngày, khi cháu L. ổn định tinh thần trở lại mới bàn giao cháu cho gia đình” - trưởng thôn Phú Hòa nói thêm.

Nguyễn Văn Nam đã bị công an bắt giữ để phục vụ điều tra - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Chị Trần Thị Nhung (40 tuổi, ngụ thôn Phú Hòa) sống bên cạnh ngôi nhà trọ của gia đình Nam và cũng là người đầu tiên nghe cháu L. mở cửa sổ kêu cứu.

“Hơn 6h sáng hôm qua, tôi thấy cháu L. mở hé cửa sổ gọi giúp đỡ. Vì cửa ngôi nhà trọ đã bị khóa ngoài nên tôi không thể làm gì được. Tôi gọi cho người hàng xóm đến để tìm cách đưa cháu ra ngoài, đồng thời gọi điện thoại cho cháu L. gặp mẹ đang ở ngoài Sơn La thông báo sự việc” - chị Nhung nói.

Theo thông tin từ báo Lao Động, sáng 20-10, cô Nguyễn Thị Hồng - hiệu trưởng Trường tiểu học Cổ Đạm - cho biết sáng nay đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đã về nhà trường làm việc để nắm bắt thông tin liên quan đến vụ việc em H.T.H.L. nghi bị bạo hành khiến dư luận xôn xao.

“Tôi cũng như tập thể nhà trường hết sức bất bình và bức xúc trước việc em L. bị đánh dẫn đến phải nhập viện” - cô Hồng nói.

Theo cô Hồng, ngày 19-10, cô nhận được thông tin về việc em H.L. bị đánh, được đưa đến Trạm y tế xã Cổ Đạm thăm khám.

Năm 2024, khi L đi học đã được cô giáo phát hiện toàn thân em chi chít vết bầm tím do bị cha đượng là Nguyễn Văn Nam đánh - Ảnh: Báo Lao Động

Ngay sau đó cô Hồng đã đến trạm y tế kiểm tra, thấy trên đầu và người cháu L. có vết thương. Sau đó cô Hồng cùng một số người khác đã chở cháu đến Bệnh viện TP Vinh để chụp phim, điều trị.

“Qua nói chuyện với L. thì em nói là bị bố dượng đánh. Nhìn thấy vết thương trên người cháu mà tôi không khỏi xót xa” - cô Hồng nói.

Ngay khi sự việc xảy ra, ban giám hiệu Trường tiểu học Cổ Đạm, hội cha mẹ học sinh và các thầy cô giáo của nhà trường cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên cháu.

“Hiện tinh thần của cháu đã dần ổn định, nhà trường sẽ cắt cử giáo viên thường xuyên thăm hỏi, động viên để cháu sớm bình phục để đi học trở lại” - cô Hồng cho hay.