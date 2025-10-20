Ô tô tông trúng xe máy, cú va chạm mạnh khiến 4 người trong gia đình tử vong, xe máy bốc cháy ngay lập tức

Một vụ tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra ở Bharatpur, Rajasthan, Ấn Độ, vào ngày 18/10. Cặp vợ chồng cùng hai con nhỏ đang điều khiển xe máy di chuyển trên con đường thì va chạm với SUV Thar, hậu quả khiến 4 người trong gia đình tử vong thương tâm.
Video 1 giờ 28 phút trước

Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

