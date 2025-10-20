Máy bay chở hàng đã trượt khỏi đường băng và lao xuống biển khiến 2 người tử vong thương tâm

Vào khoảng 3h50, chuyến bay EK9788 của Emirates từ Dubai đã chệch khỏi đường băng khi đang hạ cánh. Cảnh sát cho biết 2 người đã tử vong sau khi chiếc máy bay trượt khỏi đường băng phía bắc của Sân bay Quốc tế Hong Kong (Trung Quốc).
