Máy bay chở hàng đã trượt khỏi đường băng và lao xuống biển khiến 2 người tử vong thương tâm

Vào khoảng 3h50, chuyến bay EK9788 của Emirates từ Dubai đã chệch khỏi đường băng khi đang hạ cánh. Cảnh sát cho biết 2 người đã tử vong sau khi chiếc máy bay trượt khỏi đường băng phía bắc của Sân bay Quốc tế Hong Kong (Trung Quốc).

