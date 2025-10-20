Va chạm trên phố, 2 nữ tài xế có màn xử lý bất ngờ khiến người qua đường ngạc nhiên

Vụ va chạm xảy ra giữa một chiếc xe SUV màu nâu hiệu Toyota và một xe màu trắng đang dừng lại trên phố. Sau va chạm, cả hai người phụ nữ đều ra khỏi xe để kiểm tra thiệt hại. Tuy nhiên, thay vì tranh cãi, họ đã giải quyết vụ tai nạn bằng sự tôn trọng, những cái ôm và sự thân thiện.
Video

Theo Phụ nữ sức khỏe

