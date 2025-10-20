Kể từ ngày mai, thứ Ba 21/10/2025, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 20/10/2025 15:45

Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù.

Tuổi Thân

Có Tam Hợp cục che chở, người tuổi Thân gặp khá nhiều may mắn. Trong công việc, bạn được quý nhân giúp sức nên mọi chuyện suôn sẻ đến bất ngờ. Không những hoàn thành đúng thời hạn mà còn đạt hiệu quả cao, cấp trên hài lòng, khách hàng tin tưởng.

Bên cạnh đó, nhờ Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm của con giáp may mắn cũng trở nên khởi sắc và tốt đẹp, bạn và người ấy có cơ hội hiểu thêm về nhau. Tuy thời gian bên nhau chưa dài nhưng cũng đã cùng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách nên tình cảm hai người bền chặt không thể tách rời. Người độc thân cũng sẽ sớm tìm được "nửa kia" ưng ý của mình. 

Kể từ ngày mai, thứ Ba 21/10/2025, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn thông minh, tài giỏi, nên khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa và biết phát huy khả năng của mình thì nhất định sẽ có được cuộc sống viên mãn. Từ giờ đến giữa năm, những người này làm việc sẽ gặt hái được nhiều thành công, có người còn lên đến đỉnh cao vào cuối năm.

Ngoài ra, con giáp này thường vốn thực thà, chân chất, luôn khiến người khác nghĩ rằng con giáp này thật ngốc nghếch nhưng kỳ thực bản thân lại không hề ngốc mà chỉ không có nhiều toan tính. Bạn rất thích giúp đỡ người khác và luôn hòa nhã với mọi người vì vậy bạn luôn tạo được các mối quan hệ, các mối nhân duyên tốt đẹp.

Kể từ ngày mai, thứ Ba 21/10/2025, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Do có cát tinh soi chiếu, cộng với sự nhanh nhẹn của con giáp này nên dường như những cơ hội may mắn nhất, tốt nhất đều rơi tay người tuổi Mùi. Tài lộc của bạn cũng nở rộ bất ngờ vào 6 ngày tới. Không chỉ có quý nhân giúp đỡ, chuyện gì cũng nhờ vào cố gắng của mình, tuổi Mùi thể hiện được sự quyết tâm đến cùng của mình để được thành công.

Trên phương diện tình cảm, tam hợp hối thúc người đang độc thân mở lòng hơn, sẽ trở nên mạo hiểm hơn. Con giáp này tham gia vào những trải nghiệm yêu đương mới mẻ và cho phép bản thân được sống thoải mái theo cảm xúc mãnh liệt của tình yêu.

Kể từ ngày mai, thứ Ba 21/10/2025, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua đêm nay, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị bạn học bắt liếm biển số xe, gọi kẻ bắt nạt là 'bố'

Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị bạn học bắt liếm biển số xe, gọi kẻ bắt nạt là 'bố'

Đời sống 44 phút trước
Tai nạn thương tâm: 3 nam thanh niên tử vong khi ô tô con đâm trực diện xe container

Tai nạn thương tâm: 3 nam thanh niên tử vong khi ô tô con đâm trực diện xe container

Video 47 phút trước
Củ cải muối​ với nhiều lợi ích sức khoẻ nhưng hãy lưu ý điều này

Củ cải muối​ với nhiều lợi ích sức khoẻ nhưng hãy lưu ý điều này

Dinh dưỡng 1 giờ 12 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 21/10/2025, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 21/10/2025, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Chồng 'hoảng hồn' trước hành động vô ý này, hoàn toàn từ bỏ ý định ngoại tình

Chồng 'hoảng hồn' trước hành động vô ý này, hoàn toàn từ bỏ ý định ngoại tình

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Ô tô tông trúng xe máy, cú va chạm mạnh khiến 4 người trong gia đình tử vong, xe máy bốc cháy ngay lập tức

Ô tô tông trúng xe máy, cú va chạm mạnh khiến 4 người trong gia đình tử vong, xe máy bốc cháy ngay lập tức

Video 1 giờ 27 phút trước
Va chạm trên phố, 2 nữ tài xế có màn xử lý bất ngờ khiến người qua đường ngạc nhiên

Va chạm trên phố, 2 nữ tài xế có màn xử lý bất ngờ khiến người qua đường ngạc nhiên

Video 1 giờ 33 phút trước
Máy bay chở hàng đã trượt khỏi đường băng và lao xuống biển khiến 2 người tử vong thương tâm

Máy bay chở hàng đã trượt khỏi đường băng và lao xuống biển khiến 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 37 phút trước
Xe ô tô đang đi trên đường bất ngờ chệch hướng, đâm vào cột đèn ven đường khiến 4 người tử vong

Xe ô tô đang đi trên đường bất ngờ chệch hướng, đâm vào cột đèn ven đường khiến 4 người tử vong

Video 1 giờ 42 phút trước
Xót xa bé trai chưa kẹp dây rốn bị bỏ rơi trước cửa trại trẻ mồ côi

Xót xa bé trai chưa kẹp dây rốn bị bỏ rơi trước cửa trại trẻ mồ côi

Đời sống 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Gia cảnh của nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong ở Thanh Hóa

Gia cảnh của nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong ở Thanh Hóa

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Tử vi thứ Ba 21/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Ba 21/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Sau đêm nay, 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 21/10/2025, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 21/10/2025, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Liên tục từ ngày 20/10 đến hết ngày 30/10: 3 con giáp giàu sang ngút trời, vận mệnh sáng chói, vừa làm vừa chơi cũng ra tiền

Liên tục từ ngày 20/10 đến hết ngày 30/10: 3 con giáp giàu sang ngút trời, vận mệnh sáng chói, vừa làm vừa chơi cũng ra tiền

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (21/10-22/10), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (21/10-22/10), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Trong ngày 20/10, 21/10, 22/10: 3 con giáp thu hút tài lộc, quý nhân phù trợ, sự nghiệp khởi sắc, học hành thăng tiến

Trong ngày 20/10, 21/10, 22/10: 3 con giáp thu hút tài lộc, quý nhân phù trợ, sự nghiệp khởi sắc, học hành thăng tiến

Đúng 20h hôm nay, thứ Hai 20/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, thứ Hai 20/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ