Xe ô tô đang đi trên đường bất ngờ chệch hướng, đâm vào cột đèn ven đường khiến 4 người tử vong

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong vào ngày 18/10, trên đại lộ Panamericana Norte ở phía bắc Quito, Ecuador. Đoạn clip dài khoảng 20 giây ghi lại khoảnh khắc sau vụ va chạm và phản ứng nhanh chóng của những người xung quanh.

