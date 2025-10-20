Củ cải muối​ với nhiều lợi ích sức khoẻ nhưng hãy lưu ý điều này

Dinh dưỡng 20/10/2025 16:45

Củ cải muối là lựa chọn tiện lợi thay thế củ cải tươi, vừa dễ bảo quản vừa vẫn giữ được nhiều giá trị dinh dưỡng. Tuy nhiên, với hàm lượng muối và đường có thể cao, loại thực phẩm này cũng khiến nhiều người băn khoăn liệu có thực sự tốt cho sức khỏe hay không.

Củ cải muối là một thực phẩm giàu dinh dưỡng với nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin C, folate, mangan và đồng. Mỗi khẩu phần 100 gram củ cải muối chứa 65 calo, ít protein và chất béo, nhưng lại cung cấp 16 gram carbs và 11 gram đường. Nó cũng là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa mạnh như flavonoid và polyphenol, giúp bảo vệ cơ thể khỏi gốc tự do và bệnh tật.

Củ cải muối​ với nhiều lợi ích sức khoẻ nhưng hãy lưu ý điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của món củ cải muối đối với sức khỏe 

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Củ cải muối chứa nhiều nitrat tự nhiên, giúp cơ thể chuyển hóa thành oxit nitric, giúp giãn nở mạch máu và bảo vệ chống lại tình trạng huyết áp cao. Nghiên cứu cho thấy, củ cải muối có thể giảm huyết áp đến 10mmHg, tuy nhiên, tác dụng này chỉ kéo dài trong vài giờ.

Hỗ trợ tiêu hóa

Quá trình lên men tự nhiên của củ cải muối tạo ra men vi sinh, giúp cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ hấp thụ chất dinh dưỡng và giảm táo bón, đầy hơi. Ngoài ra, nó còn giúp giảm các triệu chứng rối loạn đường ruột như viêm ruột, bệnh Crohn và viêm loét đại tràng.

Củ cải muối​ với nhiều lợi ích sức khoẻ nhưng hãy lưu ý điều này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Duy trì ổn định đường huyết

Củ cải muối có thể giúp giảm lượng đường trong máu nhờ ngâm trong giấm. Thêm vào đó, các hợp chất như nitrat và chất chống oxy hóa có trong củ cải còn góp phần cải thiện mức đường huyết, giúp duy trì sự ổn định và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Tăng cường thể chất

Củ cải muối chứa một lượng nitrat dồi dào, giúp tăng cường hiệu suất cơ bắp và sức mạnh thể chất. Các nghiên cứu cho thấy nitrat trong củ cải có thể cải thiện độ bền và thể lực, đặc biệt là trong các bài tập thể dục cường độ cao, tăng hiệu suất lên khoảng 3%.

Củ cải muối​ với nhiều lợi ích sức khoẻ nhưng hãy lưu ý điều này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng

Tùy cách chế biến, củ cải muối có thể chứa lượng muối và đường khá cao. Việc tiêu thụ quá nhiều natri hoặc đường bổ sung có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, huyết áp cao và tiểu đường type 2. Vì vậy, người tiêu dùng nên đọc kỹ nhãn sản phẩm và chọn loại ít muối, ít đường hoặc tự muối tại nhà để kiểm soát thành phần.

Ngoài ra, củ cải chứa nhiều oxalat - chất có thể làm giảm hấp thu khoáng chất và góp phần hình thành sỏi thận. Người có tiền sử sỏi thận nên hạn chế dùng thực phẩm này.

Củ cải muối​ với nhiều lợi ích sức khoẻ nhưng hãy lưu ý điều này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Củ cải muối là món ăn ngon, tiện lợi và vẫn mang nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu dùng đúng cách. Tuy nhiên, để an toàn, bạn nên chọn sản phẩm ít muối, không thêm đường hoặc tự muối tại nhà, đồng thời kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh.

Củ cải trắng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng phải biết 4 điều này để tránh khi ăn kẻo rước họa vào thân

Củ cải trắng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng phải biết 4 điều này để tránh khi ăn kẻo rước họa vào thân

Củ cải trắng còn được biết đến như "nhân sâm mùa đông" giúp ngăn ngừa ung thư, tăng cường hệ thống miễn dịch,… Nhưng nếu ăn củ cải trắng cùng một số thực phẩm 'đại kỵ' có thể biến loại củ này thành 'thuốc độc'.

Xem thêm
Từ khóa:   củ cải muối lưu ý khi làm củ cải muối dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị bạn học bắt liếm biển số xe, gọi kẻ bắt nạt là 'bố'

Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị bạn học bắt liếm biển số xe, gọi kẻ bắt nạt là 'bố'

Đời sống 44 phút trước
Tai nạn thương tâm: 3 nam thanh niên tử vong khi ô tô con đâm trực diện xe container

Tai nạn thương tâm: 3 nam thanh niên tử vong khi ô tô con đâm trực diện xe container

Video 47 phút trước
Củ cải muối​ với nhiều lợi ích sức khoẻ nhưng hãy lưu ý điều này

Củ cải muối​ với nhiều lợi ích sức khoẻ nhưng hãy lưu ý điều này

Dinh dưỡng 1 giờ 11 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 21/10/2025, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 21/10/2025, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Chồng 'hoảng hồn' trước hành động vô ý này, hoàn toàn từ bỏ ý định ngoại tình

Chồng 'hoảng hồn' trước hành động vô ý này, hoàn toàn từ bỏ ý định ngoại tình

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Ô tô tông trúng xe máy, cú va chạm mạnh khiến 4 người trong gia đình tử vong, xe máy bốc cháy ngay lập tức

Ô tô tông trúng xe máy, cú va chạm mạnh khiến 4 người trong gia đình tử vong, xe máy bốc cháy ngay lập tức

Video 1 giờ 27 phút trước
Va chạm trên phố, 2 nữ tài xế có màn xử lý bất ngờ khiến người qua đường ngạc nhiên

Va chạm trên phố, 2 nữ tài xế có màn xử lý bất ngờ khiến người qua đường ngạc nhiên

Video 1 giờ 33 phút trước
Máy bay chở hàng đã trượt khỏi đường băng và lao xuống biển khiến 2 người tử vong thương tâm

Máy bay chở hàng đã trượt khỏi đường băng và lao xuống biển khiến 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 37 phút trước
Xe ô tô đang đi trên đường bất ngờ chệch hướng, đâm vào cột đèn ven đường khiến 4 người tử vong

Xe ô tô đang đi trên đường bất ngờ chệch hướng, đâm vào cột đèn ven đường khiến 4 người tử vong

Video 1 giờ 41 phút trước
Xót xa bé trai chưa kẹp dây rốn bị bỏ rơi trước cửa trại trẻ mồ côi

Xót xa bé trai chưa kẹp dây rốn bị bỏ rơi trước cửa trại trẻ mồ côi

Đời sống 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Gia cảnh của nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong ở Thanh Hóa

Gia cảnh của nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong ở Thanh Hóa

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Tử vi thứ Ba 21/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Ba 21/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Những lưu ý quan trọng khi ăn rau lang để đảm bảo sức khỏe và hấp thụ tối đa dinh dưỡng

Những lưu ý quan trọng khi ăn rau lang để đảm bảo sức khỏe và hấp thụ tối đa dinh dưỡng

Ăn đu đủ xanh thường xuyên có tác dụng gì, bạn đã biết chưa?

Ăn đu đủ xanh thường xuyên có tác dụng gì, bạn đã biết chưa?

4 lợi ích bất ngờ khi uống nước nha đam hạt chia vào buổi sáng

4 lợi ích bất ngờ khi uống nước nha đam hạt chia vào buổi sáng

Tỏi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 3 nhóm người tuyệt đối không nên ăn

Tỏi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 3 nhóm người tuyệt đối không nên ăn

5 tác dụng tuyệt vời của bí đỏ đối với sức khỏe, "thực phẩm vàng" cho mọi nhà

5 tác dụng tuyệt vời của bí đỏ đối với sức khỏe, "thực phẩm vàng" cho mọi nhà

Khoai mỡ là món ăn dân dã giàu dưỡng chất với nhiều công dụng tuyệt vời

Khoai mỡ là món ăn dân dã giàu dưỡng chất với nhiều công dụng tuyệt vời