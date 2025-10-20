Củ cải muối​ với nhiều lợi ích sức khoẻ nhưng hãy lưu ý điều này

Củ cải muối là một thực phẩm giàu dinh dưỡng với nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin C, folate, mangan và đồng. Mỗi khẩu phần 100 gram củ cải muối chứa 65 calo, ít protein và chất béo, nhưng lại cung cấp 16 gram carbs và 11 gram đường. Nó cũng là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa mạnh như flavonoid và polyphenol, giúp bảo vệ cơ thể khỏi gốc tự do và bệnh tật.

Củ cải muối chứa nhiều nitrat tự nhiên, giúp cơ thể chuyển hóa thành oxit nitric, giúp giãn nở mạch máu và bảo vệ chống lại tình trạng huyết áp cao. Nghiên cứu cho thấy, củ cải muối có thể giảm huyết áp đến 10mmHg, tuy nhiên, tác dụng này chỉ kéo dài trong vài giờ.

Hỗ trợ tiêu hóa

Quá trình lên men tự nhiên của củ cải muối tạo ra men vi sinh, giúp cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ hấp thụ chất dinh dưỡng và giảm táo bón, đầy hơi. Ngoài ra, nó còn giúp giảm các triệu chứng rối loạn đường ruột như viêm ruột, bệnh Crohn và viêm loét đại tràng.

Ảnh minh họa: Internet

Duy trì ổn định đường huyết

Củ cải muối có thể giúp giảm lượng đường trong máu nhờ ngâm trong giấm. Thêm vào đó, các hợp chất như nitrat và chất chống oxy hóa có trong củ cải còn góp phần cải thiện mức đường huyết, giúp duy trì sự ổn định và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Tăng cường thể chất

Củ cải muối chứa một lượng nitrat dồi dào, giúp tăng cường hiệu suất cơ bắp và sức mạnh thể chất. Các nghiên cứu cho thấy nitrat trong củ cải có thể cải thiện độ bền và thể lực, đặc biệt là trong các bài tập thể dục cường độ cao, tăng hiệu suất lên khoảng 3%.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng

Tùy cách chế biến, củ cải muối có thể chứa lượng muối và đường khá cao. Việc tiêu thụ quá nhiều natri hoặc đường bổ sung có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, huyết áp cao và tiểu đường type 2. Vì vậy, người tiêu dùng nên đọc kỹ nhãn sản phẩm và chọn loại ít muối, ít đường hoặc tự muối tại nhà để kiểm soát thành phần.

Ngoài ra, củ cải chứa nhiều oxalat - chất có thể làm giảm hấp thu khoáng chất và góp phần hình thành sỏi thận. Người có tiền sử sỏi thận nên hạn chế dùng thực phẩm này.

Ảnh minh họa: Internet

Củ cải muối là món ăn ngon, tiện lợi và vẫn mang nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu dùng đúng cách. Tuy nhiên, để an toàn, bạn nên chọn sản phẩm ít muối, không thêm đường hoặc tự muối tại nhà, đồng thời kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh.