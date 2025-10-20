Ngày 20/10, lãnh đạo phường Nha Trang xác nhận công an địa phương đã tiếp nhận một bé trai 4 tuổi nghi bị bỏ rơi.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Công an phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết công an phường này đã lập hồ sơ vụ việc một bé trai hơn 4 tuổi bị bỏ rơi trên địa bàn phường.

Chiều 19/10 Công an phường Nha Trang tiếp nhận bé trai 4 tuổi bị bỏ rơi, do một tài xế taxi đưa đến trình báo.

Tài xế cho biết anh được 1 phụ nữ đặt xe, yêu cầu chở bé trai đến một khách sạn trên đường Trần Phú, phường Nha Trang để “đưa con đến gặp cha”.

Tuy nhiên khi đến nơi, tài xế liên hệ theo số điện thoại mà người phụ nữ cung cấp thì không có ai nghe máy. Nghi ngờ có điều bất thường, tài xế gọi lại cho người mẹ nhưng số điện thoại này đã bị ngắt kết nối.

Bé trai 4 tuổi bị bỏ rơi trên địa bàn phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Theo thông tin từ báo Dân trí, khi đưa bé lên xe, người phụ nữ này có để lại một số giấy tờ tùy thân liên quan đến cháu bé. Sau một thời gian chờ đợi không có ai đến nhận, tài xế đã đưa cháu bé đến trụ sở Công an phường Nha Trang để trình báo sự việc.

Công an thông báo, ai là thân nhân hoặc biết thông tin về cháu bé xin liên hệ Công an phường Nha Trang qua số điện thoại 02583.819.494 để cung cấp, giúp cháu sớm được đoàn tụ với gia đình.

Bé trai được Công an phường Nha Trang chăm sóc - Ảnh: Báo Dân trí

Trường hợp không có người đến nhận, Công an phường Nha Trang sẽ lập hồ sơ, phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội phường Nha Trang thực hiện các thủ tục bàn giao bé trai cho Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa theo đúng quy định của pháp luật.

